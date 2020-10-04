بشار يتأهل مع بيرسبوليس لنهائي الأبطال ويفوز بجائزة الأفضل

متابعة ـ الصباح الجديد:

اختار الاتحاد الاسيوي اللاعب العراقي بشار رسن كأفضل لاعب في مباراة فريقه بريسبوليس الايراني امام فريق النصر السعودي التي انتهت بفوز بريسبوليس بركلات الترجيح 5-3.

وأشاد العراقي بشار رسن نجم بيرسبوليس الإيراني، بروح لاعبي فريقه التي ساهمت في تحقيق الانتصار على النصر السعودي بركلات الترجيح، والتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.

وقال بشار رسن، في تصريحات بعد المباراة: «لدينا جمهور كبير في إيران يصل إلى 40 مليون ينتظرون الفوز، وبإذن الله نحقق الانتصار ونتوج باللقب القاري».وأضاف: «المباراة كانت صعبة جدا وقوية أمام فريق قوي، ونحن قدمنا مباراة كبيرة واستحق فريقي أن يصل للمباراة النهائية للبطولة».وواصل: «نأمل أن نحقق اللقب ونسعد كل الجماهير الإيرانية التي تنتظر تتويجنا، وثقتنا في أنفسنا كانت كبيرة قبل المباراة».

وأشار نجم بيرسبوليس، إلى أن فريقه واجه بعض الصعوبات، عقب الطرد الذي تعرض له زميله في الأشواط الإضافية.وأتم: «لعبنا بروح قتالية عالية وهى التي جلبت لنا النصر، بالإضافة إلى الأجواء المتميزة التي كانت عليها المباراة وساهمت في تحقيق ذلك».

وتاهل نادي برسبوليس الايراني الى نهائي دوري ابطال آسيا بفوزه على النصر السعودي بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء المباراة بوقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 في الدور نصف النهائي للبطولة.

وسجل هدف النصر نجمه وهدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء بالدقيقة 36، فيما أحرز هدف برسبوليس مهدي عبدي بضربة رأسية بالدقيقة 42 من المباراة التي اقيمت مساء أول أمس على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة».

الجدير بالذكر ان مباراة نهائي دوري أبطال آسيا تقام يوم 19 كانون الأول المقبل بانتظار المتأهل من شرق آسيا.