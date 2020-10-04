مصرف الرافدين يقرر قروضا للمتضررين من حرائق احداث الاحتجاجات

النائب الاول لغرفة تجارة بغداد :

بغداد – الصباح الجديد

اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة بغداد حكمت الدقاق ان مصرف الرافدين الادارة العامة قرر منح المتضررين من الحرائق في شارع الرشيد وساحة الخلاني وشارع النهر ومنطقة السنك وشارع الجمهورية وساحة الوثبة وحافظ القاضي ، خلال الاحداث الاستثنائية التي وقعت خلال احتجاجات تشرين ٢٠١٩ وبداية عام ٢٠٢٠ ، قروض لغرض ترميم واعادة الحياة التجارية والاقتصادية للمحال والمخازن والمجمعات التي تعرضت لأضرار الحرائق .

وبين الدقاق ان القروض تترواح بمبالغ ٤٠ مليون دينار بضمان عقاري و٣٠ مليون بضمان موظفين اثنين و٢٠ مليون كفالة موظف واحد ، وفترة تسديد على اقساط ميسرة لمدة ٥ سنوات ، وبنسبة فائدة ٥ بالمئة ، مع فترة اعفاء اولية لمدة ستة اشهر .

وتابع النائب الاول للغرفة ان اتحاد الغرف التجارية العراقية قدم الشكر والتقدير مع درع الغرفة لنا شخصيا للجهود المبذولة للحصول على القرض ، والذي يخدم اصحاب المحال والمخازن والمجمعات المتضررين من الاحداث الاستثنائية تمر بالبلاد .

من جانب اخر بين الدقائق ، ان اجتماع عقد مؤخراً في مدينة مرسين التركية بناء على دعوة وجهت الى الغرف التجارية العراقية من جمعية الصناعيين ورجال الاعمال العراقي التركي ، وحضور وفد من غرفة تجارة بغداد برئاسة النائب الاول ، ومشاركة عدد من الغرف التجارية بالعراق ، وثلاث محافظين السليمانية ودهوك وكركوك ، وتم التداول وتبادل الاراء بين الصناعيين والتجار العراقيين والاتراك ووزير الشؤون التجارية والاقتصادية بالحكومة التركية ، وتجولت الوفود المشتركة بعدد من المعامل التركية ، شملت معامل منتجات الألبان وصناعة المولدات الكهربائية المتنوعة ، للاطلاع على المستوى الصناعي والانتاجي التركي ، وقدمت دعوة الى الحكومة التركية وجمعية التجار والصناعيين الأتراك من اتحاد الغرف لزيارة العراق .