وزير التجارة: نعمل على تفعيل البطاقة الالكترونية بدل الورقية للبطاقة التموينية

اطلاق تجهيز الحصة الثامنة من الطحين ضمن مفرداتها

بغداد – الصباح الجديد

بحث وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري، مع محافظ الانبار مجالات التعاون مع الدوائر التجارية في المحافظة وتجهيز المفردات التموينية ومستحقات الفلاحين. أكد الوزير أن وزارته تعمل على تفعيل البطاقة الالكترونية بدل الورقية للبطاقة التموينية.

وجاء في بيان لوزارة التجارة إن “وزير التجارة الدكتور علاء احمد الجبوري التقى في مكتبه محافظ الانبار علي فرحان الدليمي لبحث ومناقشة مجالات التعاون واسناد ودعم الدوائر التجارية في المحافظة وتجهيز مفردات البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين”.

وأكد الوزير الجبوري، خلال اللقاء بان وزارته “تعمل على تفعيل البطاقة الالكترونية بدل الورقية للبطاقة التموينية بالتعاون المشترك مع برنامج الغذاء العالمي على ان تكون التجربة على محافظة كاملة وليس على مناطق محددة”.

وأشار إلى “اهمية التحول الالكتروني في عمل المراكز التموينية لتخفيف العبئ عن المواطن وتقليص الروتين وقطع طريق الفساد وهذا التحول يحتاج الى رؤية واضحة وجدية في التعامل مع هذا البرنامج وان تكون له معالجات حقيقية على ارض الواقع وبالنتيجة ستكون نتائجه ايجابية باتجاه المواطن والوزارة معا”.

وتابع الوزير: “وفيما يتعلق بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين لعام 2020، انها من اولويات الحكومة وتوجيهات السيد رئيس الوزراء حيث شكلت لجنة بهذا الخصوص لصرف المبالغ على دفعات وان هناك دفعات جديدة في شهري تشرين الاول والثاني وشهر كانون الاول لحين الانتهاء من صرفها بالكامل”.

من جانبه، اكد المحافظ علي فرحان على “التعاون ودعم الدوائر التجارية في المحافظة والسعي لبناء سايلو الحبوب للحاجة اليه في استيعاب الحبوب وذلك ضمن خطة مشاريعها الاستثمارية”.

على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن اطلاق الشركة العامة لتصنيع الحبوب تجهيز الوكلاءبالحصة الثامنة لمادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية .

واوضح مدير عام الشركة المهندس خطاب علي القيسي ان شركته اطلقت تجهيز الحصة الثامنة من مادة الطحين ، داعيا الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات مع مراعاة الشروط الصحية وتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بعدم التجمع والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والكفوف مع إبداء التسهيلات المناسبة في مراكز القطع .

واشار المدير العام الى مواصلة عمل المطاحن بالتنسيق مع شركة تجارة الحبوب لتجهيز المطاحن بالحبوب اللازمة حسب الخطة التسويقية لتحقيق الانسيابية في تجهيز الوكلاء والعوائل المشمولة بنظام البطاقة التموينية .

ولفت المدير العام الى توجيه الفرق الرقابية والتفتيشية بالمتابعة والاشراف على عملية التوزيع وايصال الطحين الى محال الوكلاء بالكميات المحددة ، داعيا في الوقت نفسه الى تعاون المواطنين من خلال الابلاغ عن الحالات السلبية او الشك في كون المادة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في انتاج الطحين ليتسنى للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين ..