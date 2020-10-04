وزير النفط يرعى توقيع عقد مشروع (FCC) في مصافي الجنوب مع شركة (JGC) اليابانية

بطاقة (55) الف برميل يوميا

بغداد – الصباح الجديد

تنصيص (( قال وزير النفط ان المشروع يهدف الى زيادة الطاقات الانتاجية في شركة مصافي الجنوب ، من خلال تحويل المخلفات الفائضة عن انتاج المصافي والمتمثلة بالنفط الاسود الى منتجات بيضاء ))

اكد وزير النفط حرص الوزارة على تعظيم وتحسين معدلات الانتاج من المشتقات النفطية من خلال تنفيذ مشاريع تطوير الوحدات الانتاجية والاستفادة من التكنلوجيا والطرق الحديثة في تحويل مخلفات الانتاج المتأتية من عمليات تكرير النفط ، جاء ذلك خلال رعايته وحضوره مراسم توقيع عقد مشروع (FCC) في مصافي الجنوب مع شركة (J.G.C) اليابانية بطاقة (55) الف برميل باليوم .

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ان مجلس الوزراء الموقر وافق على تنفيذ المشروع الذي ياتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليابان ، والذي قدمته منظمة “جايكا” اليابانية التي تعد ممثلا للحكومة اليابانية في تمويل المشاريع التنموية في العالم، مشيدا بدور اليابان في دعم العراق وسعي الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وقال وزير النفط ان المشروع يهدف الى زيادة الطاقات الانتاجية في شركة مصافي الجنوب ، من خلال تحويل المخلفات الفائضة عن انتاج المصافي والمتمثلة بالنفط الاسود الى منتجات بيضاء (كازولين بعدد اوكتاين ٩٢ ، زيت الغاز ، نفثا مختلطة ، زيت وقود ) بمواصفات عالمية (يورو 5 ).

واشار الوزير ان المشروع ياتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز الموارد الوطنية و التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال الاستثمار الامثل للطاقات الانتاجية لتحقيق اعلى مردود اقتصادي من انتاج المشتقات النفطية مما سيقلل من الاستيراد ، بالاضافة الى خلق فرص عمل لابناء المحافظة ، حيث سيتم توفير (7) الاف فرصة عمل يتم تشغيلهم في المرحلة الاولى من المشروع ، بالاضافة الى (70) الف فرصة عمل اخرى خلال المراحل المتقدمة من تنفيذ المشروع .

وقال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام ولي ان المشروع من المشاريع المهمة وستكون مد التنفيذ (4) سنوات من تاريخ المباشرة باعماله مطلع العام القادم والكلفة التخمينية ( 4 ) مليار دولار ، موضحا ان الغاية من تنفيذ المشروع هو الاستفادة من مخلفات انتاج المصفى من زيت الوقود ( النفط الاسود) وتحويلها الى المشتقات البيضاء (غاز سائل ، كازولين بعدد اوكتان 92.2 ، زيت الغاز ، نفثا مختلطة ، زيت وقود ، زيت الغاز في وحدات الهدرجة) بمواصفات اوربية صديقة للبيئة وسيرفع المشروع من الطاقات الانتاجية للمصفى .

وقال القائم باعمال السفارة اليابانية في العراق السيد (ناكاگاوا) ان حكومة اليابان تعمل على تقديم الدعم للحكومة العراقية في كافة المجالات ولا سيما في قطاع الطاقة. ومن دواعي سروري الحضور في هذا الحفل لتوقيع عقد مشروع حيوي ومهم يتم من خلاله تقديم التكنولوجيا الحديثة في قطاع التصفية في العراق، معبرا عن تعهد حكومة بلاده لمساعدة العراق في تخطي المصاعب الاقتصادية التي تسببت بها كورونا.

من جانبه قال رئيس شركة (JGC) اليابانية السيد( ياما زاكي) أن الشركة ستعمل على تنفيذ المشروع المهم لاقتصاد العراق وللقطاع النفطي العراقي من خلال انشاء وحدة لانتاج المشتقات النفطية في مصافي الجنوب من مخلفات الانتاجية وتحويلها الى منتجات وفق مواصفات عالمية، ونقدم شكرنا للحكومة العراقية ووزارة النفط وشركة مصافي الجنوب لاختيارنا لتنفيذ المشروع.

وقال ممثل منظمة جايكا اليابانية السيد (توياما) ان توقيع العقد بين الطرفين يعتبر خطوة مهمة في تطوير صناعة المنتجات النفطية في العراق من خلال القرض الياباني الميسر ونحن ممتنين لجميع الجهات التي ساهمت في اتمام هذا العمل وتوقيع العقد.

على صعيد اخر أكد وزير النفط حرص الوزارة على الاسراع بتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، وتحويل الغاز الذي يحرق الى طاقة مفيدة تغطي جزء كبير من احتياجاتنا المحلية . جاء ذلك خلال جولة وزيارة تفقدية شملت كل من شركة الحفر العراقية وشركة غاز الجنوب وشركة غاز البصرة وحقل ارطاوي في محافظة البصرة .

وقال وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل خلال لقاءه بالمسؤولين في شركتي غاز الجنوب والبصرة والمهندسين والعاملين في حقل ارطاوي ان الوزارة تضع في اولوياتها الاسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز من خلال الاعتماد على الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة وصولاً الى الاهداف المخطط لها.

واشار وزير النفط الى ان الوزارة قد قطعت شوطاً مهماً في هذا الاطار ، وتعمل الان على تنفيذ ماتبقى من خططها بهذا الشأن.

واكد اسماعيل ان الوزارة عازمة على تذليل جميع المعوقات والصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع ، من خلال توفير الدعم المالي والاستثماري .

هذا وقد عقدالسيد وزير النفط سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع المعنيين في شركتي غاز الجنوب والبصرة ، اضافة الى زيارة احد المشاريع التطويرية لاستثمار الغاز في حقل ارطاوي ، استمع خلالها الى استعراض عن الخطط والبرامج التطويرية لاستثمار الغاز المصاحب.

وقد شملت جولة وزير النفط زيارة شركة الحفر العراقية واللقاء بالمسؤولين والعاملين في الشركة ، مؤكداً على اهمية قطاع الحفر في تطوير الصناعة النفطية وزيادة وادامة الانتاج من النفط الخام ، مشيداً بالجهد الوطني ودوره الكبير في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة .

واوضح وزير النفط ان الزيارة للشركات النفطية وعدد من المواقع النفطية ، تأتي في اطار المتابعة الميدانية لقيادة القطاع النفطي للمشاريع وسير الاعمال الجارية فيها. وقد رافق وزير النفط في جولته وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس وعدد من المسؤولين .