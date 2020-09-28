درجال يبحث مع تجمع هونغ العالمي مشاريع دعم الشباب

إعلام الوزارة:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتبه، سفير الشباب العراقي لتجمع هونغ العالمي مصطفى محمد جاسم والوفد المرافق له.

وقال الوزير درجال ان الوزارة تسعى للوقوف مع الشباب من خلال تهيئة مشاريع زراعية وصناعية وسكنية تعود عليهم بالمردود المالي الذي سيوفر لهم دخلاً جيداً بعيداً عن الروتين، مبينا ان الاتجاه اليوم سيكون صوب القطاع الخاص مع وجود الاراضي الصالحة للزراعة والكافية لإنشاء المصانع والاستثمار، في ظل وجود سواعد شبابية رائعة تبحث عن العمل والابداع، واوعزنا ان يكون التنفيذ مباشر مع الشباب كونهم يملكون الكثير من الافكار والرؤى والطاقات.

واضاف اننا نركز على كيفية بناء الانسان واستثماره بالطريقة التي ترتقي به وتجعله شابا فاعلا في المجتمع بعيدا عن المخاطر الكبيرة والتحديات التي تواجهه، مع ضرورة تواجده على الساحة العربية والدولية في جميع المجالات والاختصاصات

من جانبه قدم الوفد الضيف شكره وتقديره للوزير درجال على تفهمه لمشكلات الشباب وايعازه بتقديم الدعم للقطاع الشبابي وحل المشكلات التي تواجهه، فضلا عن تقديم الوعود بإسناد المشاريع الشبابية الاستثمارية التي تخلق فرص عمل متنوعة في مجالات مختلفة.