بسام كاظم عمران.. موهبة كروية في منتخب ناشئة الأكاديميات

بغداد ـ شيماء الجاف:

الموهوب بسام كاظم عمران، مواليد بغداد 2006 يمثل منتخب ناشئة أكاديميات العراق هذا الفريق الذي يضم أغلب المحافظات العراقية كان ذلك بعد تشجيع والديه لتنمية هذه الموهبة برغم انه يلعب كرة القدم بقدمه اليسار الأمر الذي زاده تميزا على أقرانه كانت بداية مشواره في عام ٢٠١٦.

شارك في بطولة مصر العربية كما كانت له مشاركات في محافظات العراق منها صلاح الدين وكربلاء والنجف وكركوك وكانت الاخيرة برعاية منتخب أكاديميات العراق اللجنة التأسيسية بإشراف المدرب طارق طعيمة وكابتن حسين احمد هذا ناهيك عن المشاركات المحلية والدولية ولعب في أندية عديدة منها القوة الجوية والزوراء والاعظمية ‹انخرط عمران في المعسكرات التدريبية كان آخرها في محافظة كركوك ولعب مع نادي خاك في مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وكان التدريب على ملعب نادي المصلى الرياضي كما تم الفوز على على نظيره نادي شقلاوة الرياضي بباربعة أهداف لهدفين.

يضيف بسام كاظم قائلا ان هناك العديد من الأساسيات والمبادئ التي يجب أن يدركها الناشئين عند رغبتهم في تعلم كرة القدم مثل معرفة القواعد الأساسية للعبة وقوانينها الرياضية مثل التسلل والتماس وغيرها ويجدر تعليم الناشئ القواعد والقوانين التي تخص فئتهم العمرية والدوري الرياضي الذي يلعبون فيه كما من الجيد أن يكون الناشئ على دراية بالأبعاد الحقيقية للملعب التي تقام عليه المنافسات الرسمية وأنصح جميع الناشئين بتنمية مهاراتهم الرياضية وأتمنى من الملاعب ان تكون بمستوى الطموح تليق باللاعبين من أجل جيل جديد متطور.