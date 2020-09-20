سيرين عبد النور ضيفة في “قعدة رجالة”

الصباح الجديد – وكالات:

اعلنت احدى الفضائيات اللبنانية عودة برنامج “قعدة رجالة” بموسمه الثالث بتاريخ 26 من الشهر الحالي. وستحل الفنانة سيرين عبد النور ضيفة لاول حلقة منه، ويستضيفها نيقولا معوض الذي من المتوقع ان يكون حوارها معه جريء ويحمل العديد من التفاصيل بوصفه صديقا مقربا من سيرين وعائلتها.

ومن المقرر ان تواجه سيرين في الحلقة الممثل السوري قيس الشيخ نجيب والممثل المصري خالد سليم.

وكانت إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة لسيرين إلتقطت لها قبل 28 عاماً، في حفل زفاف شقيقتها عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس. والصورة تعود لعام 1991، وتظهر سيرين فيها وهي ترتدي فستاناً أسود، أما سابين فشبهها الكثيرون بعارضة الأزياء العالمية الشهيرة جيجي حديد.

يُذكر أن سيرين ما زالت تحقّق نجاحاً كبيراً بدورها في مسلسل “دانتيل”، والذي يتصدر نسب المشاهدة في العديد من دول الشرق الأوسط، والذي يشاركها البطولة فيه محمود نصر وسلوم حداد وزينة مكي وسارة أبي كنعان، وعدد اخر من نجوم الفن في لبنان. المسلسل تأليف أنجي القاسم وسماء عبد الخالق، إخراج المثنى صبح، وإنتاج شركة Eagle Films ، لصاحبها اللبناني جمال سنان.