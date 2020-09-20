الصناعة تناقش مراحل إنجاز مشروع خط نقـل الطاقة الكهربائية لصالح الحديد والصلب

تسعى لدعم الخريجين لانشاء مشاريع صغيرة لدوران حركة الانتاج

بغداد – الصباح الجديد:

عقـد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط المهندس يوسـف محمـد جاسـم إجتماعاً لمناقشة السُبل والآليات المناسبة لإكمال مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية بطاقة ( ١٣٢ ) كي ڤي والذي تنفذه الشركة العامة للصناعات الفولاذية لصالح الشركة العامة للحديد والصلب ضمن مشروع تأهيل معامل الحديد والصلب لتغذية خطوط الانتاج في المشروع والذي وصلت نسبة إنجازه إلى ( ٧٥% ) .

وأشار الوكيل إلى جهود الوزارة في توفير التمويل اللازم لإنجاز مشروع التأهيل للحديد والصلب بأسرع وقت ممكن وإكمال جميع العقود الأخرى ذات العلاقة بمشروع التأهيل من أجل عودة حركة العمل والإنتاج في هذا الصرح الصناعي لأهميته الكبيرة للعراق عموماً ومحافظة البصرة بشكل خـاص .

على صعيد اخر بحثـت هيئة البحث والتطوير الصناعي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن التعاون المشترك مع نقابة الكيميائيين العراقيين لدعم الخريجين وتقديم كُل التسهيلات لهم لغرض إنشاء مشاريع صغيرة وبمايسهم في توفير منتجات محلية تضاهي المستورد

وأستعرض مدير عام الهيئة طبيعة نشاط وعمل مراكز الهيأة التسعة والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة والمتمثلة بأكثر من ( ٦٠ ) مختبرا تخصصيا في مجال الصناعات الكيمياوية والهندسية وقرابة ( ٧٠٠ ) باحث وفني بخبرات عملية تصل إلى أكثر من ( ٢٥ ) عاماً فيما قدمت نقيب الكيميائيين شرحاً مفصلاً عن جهود النقابة من خلال إعداد دراسات لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل من المنتمين الى النقابة وقد ناقش الجانبان مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تصب في خدمة الشباب بشكل عام والكيميائيين بشكل خاص وتم التوصل إلى إتفاق أولي يقضي بتوقيع آلية للتعاون بين الطرفين سيتم اعداد بنودها وتوقيعها قريبـاً . إلى ذلك أعرب وفد النقابة عن شكره للهيأة لما لمسوه من رغبة حقيقية في التعاون موجهين الدعوة لعدد من المختصين في الهيأة لحضور إجتماع موسع لمجلس النقابة سيجري خلاله مناقشة التقرير الذي سيتم رفعه لدولة رئيس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن والخاص بتوفير فرص عمل للشباب حيث أبدى مدير عام الهيئة الإستعداد لتسخير إمكانيات الهيأة لإحتضان الشباب والإستفادة من طاقاتهم العلمية ، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تقديم الخدمة المباشرة للمجتمع من خلال دعم شركـات الـوزارة ومنظمـات المجتمـع المدنـي والنقابـات والهيـئات التـي تسعـى لخدمـة البلـد.

الى ذلك بحثـت الشركة العامة للأنظمة الإلكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن سُبل التعاون المشترك مع وزارة التخطيط .

فقد أجرى مدير عـام الشـركة المهنـدس أحمــد الكعبــي زيـارة إلى مقـر وزارة التخطيـط جـرى خلالها عقد إجتماع مع وكيـل وزارة التخطيـط الدكتـورة المهندسـة أزهـار حسن : ومديـر عام المركـز الوطني للتطويـر الإداري ماهـر عبد الحسيـن ومدير عام دائرة تكنولوجيـا المعلومـات عبــاس عبـد الكاظـم لعرض إمكانيات الشركـة العامة للأنظمة الإلكترونية في مجال إنتـاج البرامـج والإدارة الإلكترونيـة والحوكمة وقد بين الكعبي إستعداد شركتـه لتقـديم جميـع الخدمات الأخـرى وتوفيــر الإمكانيــات التـي تحتاجها وزارة التخطيط .