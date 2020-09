«لوغو..منهجيات التفكير البصري» كتاب موسوعي

لمؤلفهِ يوسف مجيد الربيعي

الصباح الجديد – سمير خليل:

«لوغو..منهجيات التفكير البصري»، مغايرة في التناول، كتاب جديد لموضوع مهم وحاضر خلال التعاملات التجارية والاقتصادية وما يخص تحديدا عرض المنتج والترويج والخصوصية، «اللوغو» علامة دالة تعتمد المعايير الفنية والعلمية والهندسية عند وضعها على المنتج او المباع من الاشياء، تتأتى اهميتها كونها مصممة كهوية لهذا المنتج والتعريف به، هنا يرسم المؤلف الشاب يوسف مجيد الربيعي خلاصة سنوات من البحث والمتابعة للوغو وتسليط الضوءعليه منوها الى اهميته واهمية تناوله باعتباره فنا مميزا احترافيا في عالم التصميم ويضعه امام القاريء والمصمم الفنان.. الكتاب صدر بطبعته الاولى(المعرفة النظرية) بالحجم الكبير وب(176) صفحة، فيما تعذر اصدار طبعته الثانية (المعرفة التطبيقية) بسبب انتشار وباء كورونا، يتحدث المؤلف عن كتابه :

كتاب (اللوغو – Logo) مخصص لأولئك الذين يشعرون بالرغبة العارمة لتعلم فن تصميم اللوغو بالطريقة الاحترافية العالمية ويريدون سبر أغوار هذا الفن المميز، إذا كنت تقرأ هذا الكتاب أو اقتنيته، فأنك بالفعل تريد أن تكون جزءا من المبدعين في مجال تصميم اللوغو أو التصميم الطباعي عموماً، وإنك من عشاق تصميم وابداع اشكالاً تدهش الاخرين، في هذا الكتاب الموسوعي ستتعلم كل «أسرار المهنة» فيما اذا كنت من الهواة، اما إذا كنت من ذوي الخبرة وإنك فعلاً مصمما محترفا للوغو فلربما انت تعرف الكثير من المعلومات المذكورة في هذا الكتاب ، ولكنك بالتأكيد ستجد اشياء جديدة لتتعلمها، لانه كتاب شامل ومنهجي في آنٍ معاً تخطى الاجزاء التي تعرفها، فهناك الكثير غيرها لتشبع رغباتك في الاحاطة بهذا الفن الجميل، ويضيف « العنوان الثانوي للكتاب هو منهجيات التفكير البصري ( Visual thinking methodologies ) وهي طُرُقِ البَحْثِ والدِّرَاسَةِ لتحويل المفاهيم الاعتبارية مثل مفهوم الامل والطموح والقوة الى اشكال وصورثم الى لوغو يحمل معناً جوهرياً وشكلاً رائعاً وذلك ما ستتعلمه خطوة بخطوة في هذا الكتاب، كتاب (اللوغو – Logo) غني جدا بالمعلومات مما يجعله يعادل كورس جامعي من الناحية الاكاديمية .اضافة الى الخبرة العملية الاحترافية وهو يتكون من جزئين في كتابين مستقلين، ملخص الكتاب الاول : – المعرفة النظرية (Conceptual knowledge) ،وفي هذا الجزء ستتعلم اولا كل ما يتعلق بكلمة (البراند) وما علاقة ذلك بتصميم اللوغو. وستتعلم ايضا خفايا واسرار هذا التصميم باحدث الطرق والاساليب العلمية العالمية، ليس ذلك وكفى بل ستتعلم اكثر من ذلك مما لاتجده في اي كتاب تصميم اخر، مثلا كيف تجد افكارا لتصميم (اللوغو – Logo) ، كيف تتعلم اسس ومبادىء التعامل مع الالوان وماهي نظرية الالوان كيف تنشيء شبكة تنظيم الشكل العام للتصميم (الكرد- The Grid) ، وكيف تهيء جدول التقييم الشخصي للتصميم قبيل تقديمه للزبون، ستتعلم ايضا لغة الحوار الفنية المتداولة في النوادي والتجمعات الفنية لموظفي الشركات العالمية وكل من له علاقة بفن التصميم الكرافيكي، والاهم من ذلك هو كيف تحدد السعر وتقدم عروض اسعار للزبون لتحصل على ثمرة جهودك في تصميم اللوغو. وكيف تخاطب العميل في اول لقاء بينكما وكيف تساعده في كتابة (كريتف برييف- The Creative Brief) الملخص الفني، ان احتاج الامر، ذلك باعتبارك صاحب شركة دعاية واعلان او باعتبارك متعاقد مستقل (Creative Consultant – Independent contractor). اما اذا كنت احد منتسبي احد وكالات الاعلان العالمية او غيرها فستتعلم ما يجعلك الموظف القدوة بين اقرانك والاكثر انتاجية ووعياً. اما الكتاب الثاني وهو جاهز كمسودة وتأخر طبعه بسبب فايروس كورونا فهو في موضوعين رئيسين: ١- المعرفة التطبيقية (Applied knowledge)، تطبيق عملي من خلال أمثلة لكل ما ستتعلمه في الجزء الاول، و٢- الملاحق (Appendix ) وهي

هي عبارة عن تسعة ملاحق من المعلومات الإضافية التي لاغنى عنها لكل العاملين في مجال التصميم .