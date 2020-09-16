غدا.. الشرطة والأهلي السعودي يتواجهان للمرة الثانية قاريا

برغم الخسارة في اللقاء الأول.. ادارة الأخضر تكرّم كتيبة شهد

متابعة – الصباح الجديد:

يبحث فريق الشرطة ممثل الكرة العراقية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم غد الخميس رد اعتباره امام فريق الأهلي السعودي عندما يلاقيه في ملعب استاد خليفة الدولي ضمن الجولة الرابعة للبطولة وهي مباراة مؤجلة من يوم 7 نيسان الماضي، لحساب المجموعة الاولى، وكان فريق الشرطة خسر الاثنين في الجولة 3 امام الفريق السعودي نفسه بهدف من دون رد علما ان الشرطة لعب بعشرة لاعبين.

ويقف الأهلي السعودي متصدرا وبلغ دور الـ 16 للبطولة برصيد 6 نقاط، في حين لاستقلال طهران الإيراني نقطة واحدة في المركز الثاني والشرطة بالرصيد ذاته ثالثا، في حين ألغيت نتائج فريق الوحدة الإماراتي بعد انسحابه من البطولة.

ومني فريق نادي الشرطة بكرة القدم بخسارة أقل ما يقال عنها بأنها غير مستحقة امام فريق نادي الاهلي السعودي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على استاد خليفة الدولي في اطار استكمال مباريات المجموعة الاولى لدوري الابطال.كتيبة شهد نالت الاستحسان داخليا وخارجيا نظرا للمستوى المتميز الذي قدمته في شوطي المباراة، وكانت الاقرب دائما الى التسجيل لولا عبوس الحظ.

من جهتها، قررت الهيئة الادارية للنادي تكريم الفريق برغم الخسارة، مما سيعطي دافعا معنويا مهما لتعويض الخسارة في المباراتين المقبلتين.من جهته، اكد المدير الفني للفريق، عبد الغني شهد انه «راضٍ تماما عما قدمه اللاعبون في المباراة «.واضاف ان «الفريق ادى مباراة تكتيكية على مستوى عال برغم جودة الفريق المنافس»، مبينا ان «الطرد الذي حصل عليه اللاعب علاء مهاوي وضعنا في مواجهات خططية وبدنية جديدة».

واوضح ان «الطرد كان مؤلما، خاصة ان اللاعب يعد من عناصر الخبرة، ولديه عدد من المباريات مع المنتخب الوطني. كاشفا عن ان اللاعبين تفوقوا على انفسهم برغم الطرد المبكر».واشار شهد الى ان «الفرصة ما زالت مواتية، وسيكون لنا رأي آخر في مباراة يوم غد الخميس «.

وتابع شهد ان «جدول المباريات لا يشكل عبئا كبيرا على اللاعبين لأسباب كثيرة، أهمها صغر سن اللاعبين، فضلا على مهارة الجهازين الطبي واللياقي في موضوع الاستشفاء».وافاد ان «الاطمئنان الفني ارتفع كثيرا لديّ، لاسيما ان الفريق يخوض المباراة الرسمية الاولى له بعد ستة أشهر من الانقطاع بسبب جائحة كورونا».

أكد لاعب الشرطة سعد ناطق أن الفريق قدم مباراة كبيرة ضد الأهلي السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، برغم إكمالهم المباراة بـ 10 لاعبين.وقال ناطق في تصريح صحفي عقب المباراة: «برغم طرد علاء مهاوي لكن فريقنا قدم أداء مميزا ولم يحالفنا الحظ في عدد من الفرص ومن خطأ واحد في وقت متأخر جاء هدف الأهلي».وأضاف: «رغم معاناة الشرطة خلال الأشهر الـ 6 الماضية لابتعاده عن المنافسة والاستعداد للبطولة فقط في 20 يوما وخوضنا مباراة تجريبية واحدة، مع ذلك كنا الأفضل، لكن قدر الله وما شاء فعل».وعن مباراة الغد أكد أن الشرطة لا يملك خيار غير التعويض بالنقاط الثلاث خصوصا أن أوراق الفريقين باتت مكشوفة ونأمل أن نعوض ما فاتنا في المباراة.

وأبدى الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب فريق أهلي جدة، سعادته بالفوز المهم على نظيره الشرطة العراقي بهدف نظيف، 2020.وقاد ماركو مارين الأهلي بهدف قاتل لتخطي عقبة الشرطة العراقي العنيد، ومواصلة صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط والتأهل رسميا لدور الـ 16 من البطولة الآسيوية.وقال فلادان ميلويفيتش في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للأهلي السعودي على تويتر: «حقفنا الفوز في مباراة صعبة أمام منافس قوي ولم نكن نعلم الكثير عن فريق الشرطة العراقي».وأضاف: «فريق الشرطة لعب بشكل جيد في المباراة ونجحنا بتحقيق الأهم في الدقائق الأخيرة».وختم فلادان، بقوله: «سعيد بالفوز والحصول على الـ 3 نقاط المهمة بالنسبة لنا، وحريصون على حصد الانتصار في المباراة القادمة أمام نفس الفريق».

وحصد الألماني ماركو مارين محترف أهلي جدة، جائزة رجل مباراة فريقه أمام نظيره الشرطة ، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.ونجح ماركو مارين في قيادة الأهلي للفوز القاتل على الشرطة العراقي بهدف سجله بالدقيقة 87، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.ورفع الأهلي بذلك رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة ويتأهل بشكل رسمي لدور الستة عشر بالبطولة الآسيوية، فيما توقف رصيد الشرطة عند نقطة واحدة في المركز الثالث.