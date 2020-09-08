بشار رسن يمدد عقده مع بيرسبوليس

متابعة – الصباح الجديد:

اعلن نادي بيرسبوبيس الايراني، تمديد عقد نجمه العراقي بشار رسن حتى صيف العام المقبل.وذكر النادي في بيان مقتضب ان «ادارة نادي بيرسبوليس جددت عقد اللاعب بشار رسن لعام اخر».يذكر ان رسن يلعب في صفوف بيرسبوليس منذ ثلاث سنوات.وحقق رسن لقب الدوري الايراني ثلاث مرات متتالية وبلغ نهائي دوري ابطال اسيا مرة واحدة. ,وتلقى النجم الدولي بشار رسن العديد من العروض الاحترافية وكان قريبا من الانمتقال الى فريق نادي الوحدة السعودي لكن الفريق الإيراني توصل إلى اتفاق لتجديد عقد اللاعب الدولي الذي يملك مؤهلات عالية فوق المستطيل الاخضر.