  • الثلاثاء , 8 سبتمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بشار رسن يمدد عقده مع بيرسبوليس

رياضة
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متابعة – الصباح الجديد:
اعلن نادي بيرسبوبيس الايراني، تمديد عقد نجمه العراقي بشار رسن حتى صيف العام المقبل.وذكر النادي في بيان مقتضب ان «ادارة نادي بيرسبوليس جددت عقد اللاعب بشار رسن لعام اخر».يذكر ان رسن يلعب في صفوف بيرسبوليس منذ ثلاث سنوات.وحقق رسن لقب الدوري الايراني ثلاث مرات متتالية وبلغ نهائي دوري ابطال اسيا مرة واحدة. ,وتلقى النجم الدولي بشار رسن العديد من العروض الاحترافية وكان قريبا من الانمتقال الى فريق نادي الوحدة السعودي لكن الفريق الإيراني توصل إلى اتفاق لتجديد عقد اللاعب الدولي الذي يملك مؤهلات عالية فوق المستطيل الاخضر.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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