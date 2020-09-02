انتهاء الامتحانات الإلكترونية للطلبة بنجاح مع توفير الإجواء الملائمة لإكمال المسيرة العلمية

رئيس جامعة البصرة يتحدث للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

اعلن رئيس جامعة البصرة الاستاذ الدكتور سعد شاهين حمادي عن انتهاء الامتحانات الالكترونية النهائية لطلبة الجامعة للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ بنجاح والتي جرت بظروف استثنائية بسبب فرض الإجراءات الوقائية لتفشي جائحة كورونا.

وبين حمادي في حديثه ل (الصباح الجديد) : ان الجامعة وتنفيذا للتعليمات الوزارية لم تتوقف عن اداء مهامها رغم ما يمر به العالم أجمع وبلدنا من جائحة فايروس كورونا والتي فتكت بالعديد من كوادرنا التدريسية والادارية والطلبة إذ بلغت نسبة المشاركة في الأمتحانات ٩٨%.

وتابع رئيس الجامعة : وقد بلغ عدد طلبة الدراسة الصباحية المشاركين اكثر من ٣٤ الف طالب وطالبة فيما بلغت نسبة المشاركة لطلبة الدراسة المسائية اكثر من ١٠الاف طالب وطالبة وبنسبة نجاح بلغت في الكليات العلمية ٧٥%صعودا الى ٩٨%في بعض الكليات.

الجامعة وفرت الاجواء الملائمة

واضاف : ان الجامعة وفرت جميع الاجواء الملائمة لانجاح هذه التجربة واكمال المسيرة العلمية وعدم ضياع السنة الدراسية على الطلبة والتدريسيين إذ بلغ اقصى عدد طلبة ممتحنين في يوم واحد اكثر من ٢٠ الف طالب وطالبة وهذا يعد نجاحا لنظام الامتحانات الالكترونية والتي من المؤمل الاستفادة منها في اجراء امتحانات الدور الثاني والدراسات العليا مطلع ايلول القادم.

ورشة عمل حول ضمان الجودة

ونظمت كلية الطب في جامعة البصرة وبإشراف عميد الكلية الدكتور خليل اسماعيل الحمدي و معاون العميد للشؤون العلمية الدكتور مرتضى محمد صالح المسافر ورشة عمل حول ضمان الجودة .

وحاضر في الورشة رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي ومدير شعبة ضمان الجودة في جامعة البصرة الدكتور كاظم عبد الوهاب بحضور المعنيين بشؤون الجودة.

وناقشت الورشة كيفية الارتقاء بالقسم العلمي والكلية و الجامعة في مجال الجودة وبينت عدة محاور منها البحث العلمي وسبل تطويره والارتقاء به وتوثيقه بصورة صحيحة كما تم تدارس مهام معاون العميد العلمي ومهام رؤساء الفروع في عملية التوثيق لضمان الجودة.

تبادل الخبرات والمعارف بين

الباحثين من مختلف أنحاء العالم

ونظمت كلية التربية للبنات المؤتمر العلمي الأول أونلاين وبالتعاون مع مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ( رماح ) بعنوان ( العلوم الإنسانية والإجتماعية والتربوية الأدبية والإدارية الأقتصادية ) دراسات معرفية بين الواقع والمأمول. .

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على أبرز الجهود العلمية ضمن العلوم الإنسانية والأجتماعية والتربوية وتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين من مختلف أنحاء العالم ، فضلاً عن بناء جسور توثق العلاقة بين مختلف التخصصات العلمية وتأسيس شبكة معرفية في هذه الحقول العلمية .

وتضمن المؤتمر إلقاء ( ٢٤ ) بحث علمي وأكاديمي بشتى الأخصاصات العلمية الإنسانية والإجتماعية والتربوية والأدبية والإدارية والأقتصادية والفلسفية . وقال عميد كلية التربية للبنات الدكتور عبد الواحد زيارة إسكندر أثناء كلمته في أفتتاح المؤتمر أن من مهام المؤتمر العلمي دعم المسيرة العلمية والتربوية من خلال مساهمة هذه البحوث في الإرتقاء بالتعليم العالي ووضع مخرجاته في خدمة المجتمع وتنميته المستدامة من خلال توفير مناخ ملائم لطرح القضايا المتعلقة بتلك العلوم كتجارب علمية يمكن محاكاتها لتجاوز العديد من المشاكل التي تواجه مجتمعاتنا. .

سلامة اللغة العربية

ونظم مركز التعليم المستمر في جامعة البصرة دورة عبر الانترنيت عن سلامة اللغة العربية .

و تهدف الدورة التي ادارها التدريسي هيثم زكي الفرسان الى تدريب ملاكات الجامعة الوظيفية والتدريسيين على اتقان طباعة المحرارات والمخاطبات الرسمية الادارية بلغة عربية صحيحة وسليمة وتنمية مهاراتهم التعبيرية وتجاوز الاغلاط الاملائية في الرسائل والبحوث والاطاريح .

وتضمنت الدورة شرحا لكيفية رسم الهمزة والألف الفارقة وواو الجماعة وكتابة التنوين وعلامات الترقيم، والتمييز بين (الضاء)و (الظاد) والتـاء المفتوحـة والمضمومـة وبعض قواعد النحـو والاغلاط الاملائية الاكثر تـداولا وشيوعـا.