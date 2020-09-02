480 ألف من الطلبة يؤدون الإمتحانات الوزارية الإعدادية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة للتربية العراقية امس الثلاثاء انطلاق امتحانات المرحلة الإعدادية، بمشاركة أكثر من 480 ألف طالب وطالبة، مشيرة إلى أن الأسئلة كانت واضحة ومناسبة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن اليوم الاول من الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، شهد توجه نحو (482364) طالباً وطالبة موزعين على مختلف محافظات البلاد .

وبحسب الوزارة فإن هناك (137130) طالباً للفرع الأدبي، و (235100) طالب للفرع العلمي / الأحيائي ، وكذلك (110134) طالب علمي/ تطبيقي ، ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، ممن شاركوا في الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية في اليوم الأول لها.

وشددت التربية العراقية، على اتخاذها إجراءات وقائية مشددة حفاظاً على سلامة الطلاب من وباء كورونا.

وتستمر الامتحانات التي بدأت اليوم لغاية 23 من شهر أيلول الجاري، رغم الاحتجاجات الطلابية التي خرجت طوال الأسابيع الماضية المطالبة باحتساب المعدل التراكمي وعدم إجراء الامتحانات.

وحول نوعية الأسئلة، أشار البيان إلى أن الأسئلة الامتحانية “اتسمت بالوضوح والدقة العلمية وتمت مراعاة مختلف المستويات للطلاب وشملت المحتوى المقرر والموضوعات المطلوبة بشكل متوازن كما كانت صياغتها اللغوية واضحة ومناسبة للوقت المخصص”.

ودعا وزير التربية، علي حميد الدليمي، إلى ضرورة توفير التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والطبية، بغية إنجاح العملية الإمتحانية.