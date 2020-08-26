درجال يبحث مع العنكوشي آلية الاستثمار ودعم أندية الديوانية

تواصل العمل بوتيرة متسارعة بملعب الأنبار الأولمبي

بغداد ـ الصباح الجديد:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتبه، رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي ، للتباحث في جملة من الامور التي تتعلق بـ أندية الديوانية وواقع الحركة الرياضية فيها وملفي الاحتراف والاستثمار ، مبينا ان الوزارة تدعم جميع الأفكار الخلاقة الجديدة التي تصب في مصلحة الحركتين الرياضية والشبابية ، وجرى خلال اللقاء بحث امكانية استثمار ملعب الديوانية والاستفادة منه لخدمة الحركة الرياضية في المحافظة بصورة عامة .

وقدم العنكوشي شكره الى السيد الوزير باسم رياضيي الديوانية لدعمه لاندية المحافظة وتعاونه معها ، مؤكدا ان الديوانية ستاخذ طريقها الطبيعي في التطور الرياضي بـ همة شبابها وتعاون وزارة الشباب معهم وما يقدمه الوزير درجال من تسهيلات لأجل ذلك.

من جانب اخر، وبناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة السيد عدنان درجال بإكمال وإنجاز المشاريع الرياضية والشبابية المتلكئة، وبعد تسوية الامور الادارية والمالية مع شركتي DKA التركية وشركة الطريق الصحيح المنفذتان لملعب الانبار، يتواصل العمل بوتيرة متسارعة في المشروع، إذ وصلت نسبة الانجاز الفعلية الى 7 % لتتجاوز المخطط الزمني لمخطط الانجاز والبالغ 5% .

وأكد المهندس المقيم للمشروع التابع لدائرة الشؤون الهندسية والفنية في الوزارة ، ان العمل متواصل في مشروع ملعب الانبار الاولمبي سعة 30000 متفرج، بنسبة انجاز فاقت المخطط الزمني للمشروع ، وتم ازالة القطع المتضررة والاجزاء العالقة بالاسس للجدار الخارجي وتهيئة المكان لتركيب الاعمدة والقطع الجديدة ، الى جانب ازالة الاجزاء المتهشمة من نهايات الأسس القديمة للمقاطع ( C1-C2 C3 – B3 ) ،وتعديل حديد التسليح للاسس القديمة وربطها مع الشبكات الجديدة للملعب الرئيسي ، مضيفا انه تم ايضا ازالة خرسانة الاعمدة المتصدعة فوق الاسس وتعديل حديد التسليح القديم بالأطوال المطلوبة وربطها مع الحديد الجديد وحسب المخططات الانشائية ، وتم كذلك اعمال الصب والرص المعاد تأهيلها للمقاطع المذكورة اعلاه، في الملعب الرئيسي وتجهيزها بالمادة المضافة (كويك ماست 108 ) لغرض ربط الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة للاسس فيها، ايضا رفع القالب الخشبي واعمال المعالجة للأسس لهذه المقاطع ، مشيرا الى أنه تم صب طبقة ( البلاندك ) تحت الاسس ) A2 –A3) ، كما تمت اعمال اعادة تأهيل الهيكل الحديدي من خلال رفع الاجزاء المتضررة بشكل كبير وتصليح القطع التي تحتوي على أضرار بسيطة ، مبينا انه تم رفع الأنقاض للمقاطع ( D1 –D2) ،ودفنها بمادة السبيس وحدلها وفق المواصفات القياسية .موضحا انه تم الانتهاء من تنصيب المعمل الكونكريتي داخل المشروع وسيكون جاهزا للعمل بعد انتهاء عملية المعايرة المطلوبة.

من جانب اخر، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان ابواب الوزارة ستبقى مشرعة لاقامة الانشطة الرياضية وتضييف تدريبات المنتخبات العراقية، وسنواصل تقديم الدعم للرياضيين سعياً لتحقيق النجاحات المنشودة.

واضاف الوزير درجال خلال استقباله البطل الاسيوي عدنان طعيس، في مكتبه بمقر الوزارة بحضور مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد عودة، انه سيتم التنسيق معالجهات المعنية لتهيئة الارضية المناسبة لعودة الانشطة الرياضية والتدريبات للمنتخبات العراقية التي تتخذ من منشآت وزارة الشباب والرياضة مكانا لاقامة هذه الانشطة.

وبين ان انجازات ابطال العاب القوى محط اعتزاز وتقدير، وستعود التدريبات في ملعب الراحل علي حسين شهاب الى وضعها الطبيعي بعد استحصال الموافقات الرسمية من اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة جراء جائحة كورنا، ونحن حريصون على سلامة شبابنا ورياضيينا وسنتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

من جانبه قدم البطل الاسيوي عدنان طعيس شكره وتقديره للوزير درجال على تفهم ظروف ومعاناة الرياضيين جراء توقف التدريبات بسبب فايروس كورونا، وتقديمه كل انواع المساندة التي استطيع من خلالها القيام بتدريب رياضيي عروس الالعاب، فضلا عن ممارسة التدريبات في فعالية 5 آلاف متر.

واستعرض طعيس امام الوزير درجال الميداليات الملونة التي حصل عليها خلال مشواره الرياضي في البطولات الدولية والقارية التي شارك فيها.

إلى ذلك، إستقبل وزير الشباب والرياضة في مكتبه، مدير شباب ورياضة الكرخ هيثم الخفاجي ومدير شباب الرصافة خالد الركابي ومدير منتدى الحسينية علي فاضل وناقش معهم اهم احتياجات المنتديات الشبابية لتنفيذ الانشطة الشبابية والرياضية والفرق الشعبية وواقع الاستثمار في المديريات، عقب الزيارات الى مقر مديرية الكرخ ومنتدى التحدي وعدد من المنتديات في الرصافة التي نفذها السيد الوزير الاسبوع الماضي واطلع خلالها في جولة ميدانية على الساحات الرياضية والقاعات والتقى العاملين فيها .

واشاد الخفاجي والركابي بجهود وزير الشباب والرياضة وتفاعله مع المديريات والمنتديات الذي تجلى الى واقع عمل في اسبوع الاحتفاء بيوم الشباب العالمي ، مؤكدين ان المرحلة المقبلة ستثمر عن تغييرات مهمة تصب بصالح الحركتين الشبابية والرياضية في المنتديات.