نقابة الرياضيين عن اجتماع عمومية الاولمبية: زمن التقاطعات قد انتهى

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعرب نائب نقيب الرياضيين العراقيين، رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير، الشيخ صباح الكناني، عن تفاؤله بأن تكون مخرجات اجتماع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، خلال الاجتماع المقرر انعقاده اليوم الاربعاء ، فيه خير وصلاح للرياضة العراقية .

وقال الكناني في بيان ان «زمن التقاطعات والتجاذبات والتكتلات ومصادرة الرأي قد انتهى، لا سيما ان اغلب الاتحادات الرياضية عازمة على ان يتمتع المكتب التنفيذي المقبل بشخوص اكفاء من خلال ابعاد كل من تسبب بتعطيل الحركة الاولمبية وعدم النهوض بها».ونوه الى ان «تلك الفرصة هي الامثل للجميع للتشاور والخروج بخارطة طريق جديدة تسهم في إعادة بريق وسمعة الرياضة العراقية في جميع المحافل الدولية».

وطالب رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير جميع اعضاء الجمعية العمومية بمهمة «كبرى تتلخص في اختيار تشكيلة منسجمة لا تشوبها شائبة للمكتب التنفيذي المقبل لتتمكن تلك التوليفة، التي توضع الثقة بها، من قيادة رياضة الانجاز العالي الى بر الامان، لا سيما ان هناك من الاسماء الموجود حاليا في الجمعية العمومية قادرة على تحمل المسؤولية وبنجاح كبير».