البصرة – سعدي السند:

عندما تقف أمام عازف ناجح لآلة البيانو وهو بعمر تسع سنوات يعني انك أمام موهوب أتقن عملية الانسجام معها وأثبت جدارة في العزف عليها مع انها تعد من الآلات الموسيقية الصعبة التي تتطلب مستوى عال من الحرفية الموسيقية .

بدأ الطفل الموهوب أحمد وضاح صالح العلي تعلّم العزف على البيانو في الصف الرابع الابتدائي. ويقول والداه: لاحظنا سرعة تعلمه العزف من خلال استعماله الة موسيقية صغيرة اشتريناها لأخته الكبرى وعرفنا ان لديه موهبة لزاما مراعاتها وتنميتها”.

قام والده بتسجيله في دورة لتعلم العزف على البيانو لمدة اسبوعين في مركز الرواد، واشترى له جهازا اكثر تطورا فأبدى تفوقا وتقدما واضحا في العزف مقارنة بالمشاركين الآخرين، واشاد به معلمه الفنان محمد زهير. يقول والده “سمعنا بأوركسترا الطفل في البصرة فقمنا بتسجيله ضمن الاوركسترا وخلال فترة قليلة استطاع ان يتعلم قراءة النوتة الموسيقية وتعلم العزف الجماعي مع بقية الاطفال العازفين وبعد اقل من سنة استطاع ان يكون احد اعضاء الاوركسترا الاساسيين. وكان للاستاذ مصطفى محمد الدور الكبير بتعليمه العزف على المقطوعات الموسيقية الصعبة وباستعمال يديه الاثنتين، حيث تكمن صعوبة العزف على البيانو باستعمال اليد اليسرى واليمنى في وقت واحد، وتتطلب مهارة عالية.

كانت له مشاركات في العديد من الحفلات التي اقيمت في البصرة ومنها حفلة انطلاق اوركسترا الطفل على مسرح بصرة التايم سكوير، حيث شارك احمد اضافة الى العزف الجماعي بعزف مقطوعة ( فور اليزا ) لبيتهوفن، وحفلة على قاعة الشيرتون ومهرجان السلام على ملعب النخلة في المدينة الرياضية بالبصرة وغيرها من الحفلات والمهرجانات، كذلك تم ترشيح أحمد قبل اقل من سنة للمشاركة ضمن مسابقة (صلحي الوادي) للعزف على البيانو في سوريا، واستطاع ان يكون منافسا جيدا امام المواهب الكبيرة من سوريا وتونس ودول اخرى.

انفصل احمد عن اوركسترا الطفل بعد ان اصبح اهتمام الاوركسترا على العزف الجماعي فقط، وايضا لاستقالة مدربه الاستاذ مصطفى من الاوركسترا، لكنه مازال يواصل التدريب شبه اليومي ويتعلم معزوفات جديدة وتقنيات جديدة وتواصل مع مدربه الفنان مصطفى لمدة شهر واحد لاعادة تدريبه بصورة منفردة ولكن ظروف جائحة كرونا ادت الى توقف هذه الدروس التدريبية.

اوضح والده انهم حاليا يقومون بتصوير فيديو لأي مقطوعة موسيقية يقوم بعزفها لإرسالها الى بعض الفنانين المعروفين لتقييم العزف والاخذ بالملاحظات والنصائح ويتم التواصل معهم عبر الانترنت، وقال” نتمنى ان تتاح لاحمد فرصا حقيقية للتدريب والتعلم والدعم المادي والمعنوي كي يستمر في تطوير مهاراته في العزف .

اما أحمد فيقول : أنا متفوق في دراستي وأعرف تماما كيف أوفق بين دراستي وبين العزف على البيانو وأحاول دائما أن أطور نفسي بالشكل الذي يجعلني مقبولا عند اساتذتي وعند جمهوري .