  • الأحد , 9 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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درجال يعرب لأوهانيان عن تضامن العراق مع لبنان

رياضة
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قسم الاعلام والإتصال الحكومي

أعرب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عن تضامن العراق مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد “درجال: خلال الإتصال الهاتفي الذي اجراه مع وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه اوهانيان، وقوف العراق الى جانب شقيقه الشعب اللبناني في محنته الحالية، وقدم خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلاً المولى عزَّ وجل أن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى، وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز هذه المحنة.

من جانبها اعربت فارتينيه اوهانيان عن تقديرها العالي لموقف العراق ودرجال في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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