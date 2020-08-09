درجال يعرب لأوهانيان عن تضامن العراق مع لبنان

قسم الاعلام والإتصال الحكومي

أعرب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عن تضامن العراق مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد “درجال: خلال الإتصال الهاتفي الذي اجراه مع وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه اوهانيان، وقوف العراق الى جانب شقيقه الشعب اللبناني في محنته الحالية، وقدم خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلاً المولى عزَّ وجل أن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى، وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز هذه المحنة.

من جانبها اعربت فارتينيه اوهانيان عن تقديرها العالي لموقف العراق ودرجال في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.