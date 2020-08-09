ديبالا الأفضل في الدوري الإيطالي ورونالدو هدافاً

تشيزني الأفضل بين الشباك

روما ـ وكالات:

منحت رابطة الدوري الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، جائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم 2019-2020.. وذكر الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، أن ديبالا تفوق على جميع اللاعبين بما فيهم زميله كريستيانو رونالدو هداف اليوفي.. وحصل البولندي فويتشيك تشيزني لاعب يوفنتوس، على جائزة أفضل حارس، في حين توج ستيفان دي فري لاعب إنتر ميلان بجائزة أفضل مدافع.

واختير أليخاندرو جوميز صانع ألعاب أتالانتا كأفضل لاعب وسط، فيما حصل شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو على جائزة أفضل مهاجم بعدما حصل على هداف الموسم.. وحصل ديان كولوسيفسكي لاعب بارما، على جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.

من جانب اخر، أكد تقرير صحفي فرنسي، عدم وجود أي مجال لعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى ريال مدريد، هذا الصيف.. وترددت أنباء عن رغبة كريستيانو في الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، على الرغم من تبقي موسمين في عقده، وذلك في ظل تراجع أداء الفريق تحت قيادة ماوريسيو ساري.

وبحسب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فبعد استيعاب ريال مدريد مؤخرًا حقيقة رحيل رونالدو وتحقيق لقب الليجا، بات رجوعه أمرا غير مُجدٍ، في ظل احتمالية التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان صيف 2021.

وأشارت الصحيفة، إلى عدم وجود مكان لرونالدو في تشكيلة الريال، لذلك سيتعين عليه أن يبحث عن نادٍ آخر، إذا أراد مغادرة يوفنتوس.. وكان رونالدو، قد رحل عن ريال مدريد في صيف 2018، بعد 9 سنوات قضاها بقميص الملكي، منتقلًا إلى يوفنتوس، ليقود البيانكونيري لتحقيق لقب الكالتشيو في موسمين متتاليين.

إلى ذلك، كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن ارتباط الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.. ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن برشلونة أبرم اتفاقًا مع لاوتارو بأنه سينتقل إلى “كامب نو” هذا الصيف، إذا فاز البارسا بلقب دوري أبطال أوروبا.. ويلتقي برشلونة مع نابولي، مساء أمس، على ملعب “كامب نو” في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.. وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي على ملعب “سان باولو” انتهت بتعادل الفريقين 1-1.. يذكر أن العديد من التقارير تؤكد أن لاوتارو الهدف الأول لبرشلونة في الميركاتو الصيفي، واتفق البارسا مع إنتر على استئناف المفاوضات عقب نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا.

من جانب اخر، كشف جيمس بالوتا مالك روما الإيطالي، وجود عرض من رجل الأعمال الكويتي فهد الباكر لشراء النادي.. وأعلن فهد الباكر على حسابه الشخصي على “تويتر”، أنه تقدم بعرض رسمي لشراء روما.

وقال بالوتا، خلال تصريحاته لصحيفة “RomaPress”: “العرض الكويتي؟ هذا ليس صحيحًا، وسيكون لدي كتاب رائع سأصدره عندما ينتهي كل هذا“.وأشارت الصحيفة إلى أن روما سيدخل أسبوعًا حاسمًا، حيث من المتوقع بيع النادي، وتبدو مجموعة فريدكين هي الأقرب للاستحواذ عليه.. وكان البكر قد كشف في تصريح سابق أن قيمة شراء النادي الإيطالي تقارب 400 مليون يورو، سيتم توفيرها عبر مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين.