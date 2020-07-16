محافظ بغداد يكشف عدد المولدات الاهلية بالعاصمة وآلية توزيع الوقود المجاني عليها

بغداد – الصباح الجديد :

كشف محافظ بغداد، محمد جابر العطا، عن عدد المولدات الاهلية الموجودة في العاصمة، فيما أوضح آلية توزيع الوقود المجاني على أصحاب المولدات الأهلية.

وقال العطا، بحسب الوكالة الرسمية، إن “توزيع الوقود على المولدات الاهلية هو نظام كان معمولا به سابقا، حيث تقوم الحكومة باعطاء حصة للمولدات الاهلية في فصل الصيف، فيما يتم بيعه بسعر الدولة الرسمي الى اصحاب المولدات الاهلية في الاشهر الاعتيادية”.

وأضاف أن “ما تغير في هذا الموسم هو ان نسبة التشغيل كانت جداً عالية نتيجة ضعف التيار الكهربائي الى أكثر من 70 %، مما سبب ضغطا كبيرا على أصحاب المولدات، حيث توجد مناطق لا تتواجد فيها الكهرباء لمدة 18 ساعة، مما دفع أصحاب المولدات إلى المطالبة بوقود أكثر او اللجوء الى السوق السوداء لشراء الوقود بضعف السعر الرسمي”.

ولفت الى أنه “يوجد أكثر من 13 ألف مولدة في العاصمة بغداد، منها 2400 مولدة حكومية تم اعطاؤها مجاناً الى العوائل”، لافتاً الى أن “المحافظة لديها سجلات بهذه المولدات لمتابعتها ومراقبتها”.

وتابع: “نحن الان بانتظار معرفة كمية الوقود التي سيتم ارسالها للمولدات، لكي نستطيع على إثرها تحديد سعر الامبير الجديد لكل المولدات الاهلية، ففي حال تم ارسال وقود يكفي لتشغيل مدة 24 ساعة، فأن باقي المتعلقات كالدهن والتشغيل ستكون بأسعار بسيطة جداً”.

ونوه الى أنه “تم تشكيل لجنة لمتابعة ملف المولدات داخل محافظة بغداد، حيث من المفترض ان يتم الان توزيع الوقود بسبب درجة الحرارة العالية”.

من جانب آخر انجزت محافظة بغداد 75 بالمئة من المرحلة الثانية في مشروع مستشفى الفضيلية الذي يضم 200 سرير من ضمن المستشفيات الاربعة المهمة والتي بُدئ العمل بها العام الماضي.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، إن “المحافظة شارفت على انجازاعمال المرحلة الثانية من مشروع مستشفى الفضيلية والذي تضمن إكمال صب ارضيات 75 بالمئة من بنايات المجمع الطبي فيه”.

وأضاف، أنه “يحتوي 40 سريرا وهوبمثابة مجمع طبي نموذجي متكامل وبمواصفات عالمية ،فضلا عن انه يشتمل على دار للاطباء تتكون من 80 شقة ،مؤكدا ان المحافظة ستزوده باحدث الاجهزة الطبية”، لافتا إلى انها “اولت المشروع اهتماما بالغا نظرا الى الحاجة الماسة له حاليا وكذلك الحرص على حمايته من الاندثار على الرغم من قلة السيولة المالية، وأن المستشفى سيوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.

واوضح ان “المحافظة ومنذ تسنمها لمهامها وقبل حدوث جائحة كورونا عكفت على استحصال الموافقات اللازمة من اجل استئناف العمل بالمستشفيات الاربعة وهي الفضيلية 200 سرير ،الشعب 200 سرير ،النعمان 75 سريرا ،والحرية 400 سرير، اضافة الى انجاز تأهيل مستشفى ضاري الفياض وبواقع 360 سريرا”، مضيفا ان “المحافظة اعدت الخطط اللازمة من اجل عدم توقف العمل بها”.