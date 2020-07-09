باريس هيلتون ترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية

الصباح الجديد-وكالات:

غردت النجمة العالمية باريس هلتون عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معلنةً ترشحها للسباق الرئاسي الأميركي الذي سيجري هذا العام، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المغني كانييه وست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ترشحه لرئاسة الجمهورية.

وكتبت هيلتون في تغريدتها: “باريس لرئاسة أميركا”، وختمتها بنجمتين وبالعلم الأميركي.

وتلقت هيلتون العديد من التعليقات المشجعة والداعمة من متابعيها، وطالبوها بأن تجعل “أميركا مميزة مرّة أخرى”. في المقابل، الكثير من التعليقات السلبية معتبرين أنها غير جدية في قرارها، واعتبر آخرون بأنها تحاول منافسة كيم كرداشيان التي كانت صديقتها المقربة في نزع لقب السيدة الأولى.

وكان مغني الراب الأميركي، كاني ويست، اعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

وكتب على حسابه في تويتر قائلا: “يجب علينا الآن أن نحقق وعد أميركا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة”. وفي وقت سابق، لمح إلى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة واندهش لدى ضحك الجمهور، خلال مهرجان “فاست كومباني” عندما أعلن نيته الترشح.

ورداً على سخرية الجمهور قائلاً إنه عندما يترشح للرئاسة في 2024: “سنكون قد وفرنا فرص عمل كثيرة، لدرجة أنني لن أركض بل سأمشي للانتخابات الرئاسية”.