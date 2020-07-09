فوائد تربية الحيوانات الأليفة

الصباح الجديد-متابعة:

نشر موقع “evcindex” نتائج لدراسات عدة تتعلق بموضوع تربية الحيوانات الاليفة في المنزل، وما بها من فوائد طبية ونفسية وعاطفية، اضافة الى اثرها الكبير على بناء وتنشئة المراهقين والأطفال في بيئة سوية.

الحيوانات الأليفة تحتاج الرعاية والاهتمام لتوفير حاجاتها الأساسية من مأكل ومشرب ومكان لقضاء حاجته مع تنظيفه باستمرار، فالفوائد الطبية لتربية الحيوانات الأليفة تتعلق بالنشاط والحركة خاصة في اثناء اللعب معها فهي تساعد على تقليل ضغط الدم، وتقليل الدهون والكوليسترول وتقليل الإجهاد والتوتر.

الحيوانات الاليفة مصدر دائم للضحك بسبب بعض المواقف الكوميدية التي تصدر منهم. واكدت الدراسة حاجة الإنسان للعاطفة والألفة التي يتم إشباعها بشكل كبير جداً عن طريق الحيوانات الأليفة.

كما أن الحيوانات الأليفة لا تشعرك أبداً بالوحدة، الخروج مع حيوانك الأليف يدفعك للتواصل الاجتماعي، ويفتح لك آفاقاً اجتماعية كبيرة جداً، خاصة مع كثرة القراءة عن الحيوان وطبيعته، ما يشعرك بالمسؤولية تجاه الحيوان، ناهيك عن الارتباط العاطفي والوجداني المطلوبين للصحة النفسية للإنسان.

تربية الحيوانات الأليفة في البيت لها تأثير كبير جداً على الذكاء الوجداني للأطفال والمراهقين حسب اخر دراسة أميركية.