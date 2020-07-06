وزير الدفاع التركي يؤكد عزم انقرة اقتفاء آثار الأجداد والبقاء في ليبيا الى الابد

الصباح الجديد-متابعة

شكلت خطاب ادلى به وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال لقائه بجنود بلاده في طرابلس ومصراتة دون حضور أي مسؤول ليبي، صدمة لليبيين والمراقبين على حد سواء، عند اعلانه نية انقرة البقاء في ليبيا الى الابد.

وفي الخطاب تحدث اكار عن “السيادة التركية والعودة بعد انسحاب الأجداد والبقاء إلى الأبد في ليبيا”، الأمر الذي استفز الليبيين، لما يحمله هذا الخطاب من رسائل خطيرة ومضامين تحد وتهديد واضح للسيادة الوطنية، إضافة الى نبرة الاستعلاء والغرور التي تحدث بها.

واستعرض أكار القوّة العسكرية لأنقرة في ليبيا، خلال زيارته وتفقدّه لمقرّات القوات التركية في ليبيا في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، حيث أعلن عن تمسك بلاده بدعم حكومة الوفاق و البقاء في ليبيا إلى الأبد.

وقال وزير الدفاع التركي “في البحر أو البر أو حتى في الوطن الأزرق، في أي مكان لنا عليه سيادة، نقوم بكل ما علينا من واجبات، لنا مع المنطقة تاريخ مشترك يمتد لـ500 عام، أجدادنا انسحبوا من المنطقة، لكننا سنقوم بكل ما يجب علينا أن نقوم به من أجل العدالة والحق وفي إطار القانون الدولي، وسنبقى هنا إلى الأبد مع إخواننا الليبيين”.

وأضاف: “لا يشك أحد في موقفنا هذا أو يعتقد بأننا سنتراجع عنه”، كما أشار في حديثه الى الجنود الاتراك، إلى الاعتداءات التركية المستمرة بحق دول شرق المتوسط، بالقول: “القوات التركية البحرية في المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود، تقوم بكل ما عليها من واجبات على أحسن وجه، ومن خلال ذلك فإنكم تقومون بواجبكم بحماية أمن ومنفعة وطنكم”.

من جهته، اعتبر النائب الليبي علي التكبالي أن مشهد خروج وزير الدفاع التركي ورئيس أركانه الجنرال يسار غولر بداخل القواعد والمقرات العسكرية الليبية ووسط ضباط بلاده وأمامهما خرائط ليبيا يرسمان عليها طموحات أنقرة، وخطاب الوزير المعادي والمتجاوز لكل الخطوط الحمراء، يدل على أن تركيا وضعت الإرهاصات الأولى لاحتلال ليبيا، وهي تزداد يوما بعد يوم تغولا وإيغالا في حقوق السيادة الوطنية، لأنها وجدت أمامها حكومة منبطحة مستعدة للتسليم في كل شيء مقابل حمايتها.

وتابع التكبالي في تصريح تناقلته وسائل اعلام عدة، أن ما يظهر الآن هو إشارات لتفوق العرق التركي وخطوات مدروسة لتعويد الشعب الليبي على الوجود التركي في بلادهم وعلى ضرورة التعامل معه.

وكان وزير الدفاع التركي، اجتمع ضمن زيارته إلى ليبيا، بضباط وجنود أتراك في غرفة العمليات المشتركة بطرابلس. وأعلن عن “تشكيل فرق عسكرية مشتركة” بين قوات حكومة الوفاق الليبية والقوات التركية”، موضحاً أن هذه القوات ستكون “برية وبحرية وجوية”.