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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • المالية النيابية: الحكومة منشغلة باعداد موازنة 2021 ولن تقدم ميزانية السنة الحالية

المالية النيابية: الحكومة منشغلة باعداد موازنة 2021 ولن تقدم ميزانية السنة الحالية

آخر الأخبار, شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

استبعدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان تشهد الأيام المقبلة تقديم موازنة 2020، لافتة الى ان الحكومة منشغلة في الوقت الراهن باعداد موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة جمال احمد ان “الحكومة لاتستطيع تقديم أي موازنة لعام 2020 في ظل موارد شهرية تبلغ 2.8 مليار دولار، في وقت تحتاج الموازنة التشغيلية على الأقل الى 7 مليار دولار شهريا”.

وأضاف ان “الحكومة لن تتمكن من تقديم موازنة 60% منها عجز، وبالتالي فهي لن تقدم موازنة للعام الجاري، وستبقى ضمن نظام 1/12”.

وأوضح أحمد، ان “قانون الإدارة المالية ينص رسم موازنة العام المقبل عند منتصف شهر أيار، وبالتالي فأن الحكومة اقرت بانشغالها بموازنة 2021”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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