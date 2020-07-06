انجازات على صعيد الصناعة النفطية والنشر ضمن مستوعب سكوباس العالمي

حضور كبير لجامعة البصرة في المحافل العلمية العالمية

البصرة – سعدي السند :

تواصل جامعة البصرة حضرها العلمي العربي و العالمي في المحافل والجامعات والمراكز العلمية والبحثية المتعددة لتؤكد تميزها في الميادين العامة ومواكبة أحدث المستجدات التخصصية في العالم .

المحفل العالمي الابرز على صعيد الصناعة النفطية

فقد حصد مشروع الحقل النفطي بجامعة البصرة المرتبة الاولى عربيا في المنافسة التي اقامتها جمعية مهندسي النفط العالمية للترشح على مستوى الوطن العربي للمشاركة في المؤتمر السنوي لجمعية مهندسي النفط العالمية والذي سيقام في الولايات المتحدة الامريكية في شهر تشرين الاول المقبل وهو المحفل العالمي الابرز على صعيد الصناعة النفطية .

وقال المشرف الاول على المشروع رئيس قسم هندسة النفط في كلية الهندسة بالجامعة الدكتور ايثار هشام خليل ان العمل تم بالاشتراك مع المشرف الثاني الدكتور سيئار جواد كاظم من شركة نفط البصرة ، مبينا ان عنوان المشروع الحقل النفطي الرقمي / المعالجة الاوتوماتيكية لحامضية سوائل الحفر باستعمال الانظمة الذكية وهو مشروع تخرج الطالبين المتميزين حسين باسم يعقوب وعمار حبيب محمد .

ويهدف المشروع الى العمل على تأسيس مختبر نوعي للحقل النفطي الرقمي ( مراقبة آنية عن بعد – أتمتة العمليات – استعمال الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات ) مما يضمن زيادة كفاءة العمليات النفطية مثل حفر الابار ، كما يضمن سلامة العاملين في هذا القطاع الحيوي للبلد ويقلل الكلف من خلال توفيره لنظام وقائي للمشكلات المحتملة .

واشار الى ان الفريق يتطلع الى تنفيذ مشروع الحقل الرقمي بشتى تطبيقاته في مختبرات قسم هندسة النفط في الجامعة ليكون من المشاريع الريادية ضمن قناة التعاون بين الجامعة وشركة نفط البصرة ليكون النواة الحقيقية لمشاريع الحقل الرقمي واتمتة العمليات النفطية وليكون من المراكز الريادية عربيا وعالميا في استعمال حافلات التكنولوجيا الرقمية .

المرتبة الثالثة عراقيا والسادسة على دول الشرق الاوسط في عدد البحوث

وحصلت جامعة البصرة على المرتبة الثالثة على الجامعات العراقية في تصنيف (URAP) حسب اعداد البحوث العلمية المنشورة في مجلات سكوباس والمصنفة Q3 صعودا اضافة لعدد الاقتباسات.

وصرح مدير قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي الدكتور كاظم عبدالوهاب حسن ان جامعة البصرة حصلت على الترتيب الثالث على الجامعات العراقية بعد جامعتي بغداد والمستنصرية بعدد البحوث المنشورة عام 2019 والتي بلغت 572 بحثا علميا في شتى التخصصات للحفاظ على تواجدها في التصنيف URAP الذي يضم 2500 جامعة والذي يعتمد فقط النتاج البحثي للجامعات من خلال البحوث المنشورة في مجلات سكوباس والمصنفة.

واوضح حسن ان الجامعات العراقية احرزت تقدما كبيرا في نشر البحوث في مجلات منضوية ضمن مستوعب سكوباس خلال السنوات الست المنصرمة مما دفع بتسلسل العراق للتقدم الى المرتبة 66 عالميا والسادس على دول الشرق الاوسط في العام 2019 بعدما كان في المرتبة 71 عالميا و 10 على الشرق الاوسط عام 2014 بإجمالي عدد بحوث بلغ 41489 منها 12821 نشرت في عام 2019.

واضاف ان مركز العراق عالميا في العام 2019 كان 48 من اصل 231 دولة وذلك بعد ان شهدت اغلب التخصصات العلمية والانسانية قفزات نوعية في عدد البحوث مكنت العراق من احتلال مراكز متقدمة ومنها تخصصات الفيزياء والفلك والبحوث الزراعية والطبية اضافة للبحوث الانسانية حيث جاء العراق ثالثا على دول الشرق الاوسط الستة عشر، واحتل المركز الاول ببحوث القانون على دول الشرق الاوسط بـ 278 بحثا في عام 2019 بعد ان كان بالمرتبة العاشرة عام 2018 بعدد بحوث بلغ 14 بحثا .

واختتم حديثه قائلا ان القيادة الجامعية في جامعة البصرة عازمة على توفير كل الامكانات للباحثين للارتقاء بالبحث العلمي وزيادته كما ونوعا اضافة الى دعم المجلات العلمية والذي كانت ثماره اولى قطرات الغيث بدخول مجلة البصرة للعلوم الزراعية لمستوعبات سكوباس هذا العام.

كورونا سبل الوقاية والامن الصحي

نظمت كلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة النسخة الالكترونية الاولى من مهرجان سينما الموبايل لطلبة قسم الفنون السمعية والمرئية تحت شعار المهرجان ( كورونا سبل الوقاية والامن الصحي) .

وثمن رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي هذه المبادرة مقدما شكره لعمادة الكلية ، مؤكدا على ضرورة استمرار الحياة الجامعية والانجاز والعطاء خلال هذه الظروف التي يمر بها البلد والعالم اجمع ، مؤكدا على ان هذا المهرجان هو اضافة جديدة وفكرة جميلة لتعزيز مواهب الطلبة التي تطمح الجامعة لتطويرها.

واعلن عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور علي الكناني ان هذا المهرجان يأتي تأكيداً على الدور التفاعلي بين الجامعة والمجتمع وضرورة بناء علاقة قوية بينهما ، مؤكدا على أهمية قيام الجامعة بالمزج بين العلم والتكنولوجيا في مخرجاتها لمواكبة التطور الذي يشهده العالم اليوم .

وبين الكناني ان من اهم اهداف المهرجان هو جعل الطلبة في تواصل معرفي مستمر وتحويل الجانب السلبي من الجائحة الى جانب ملهم للإبداع ، والذي ينعكس ايجابا على الوضع النفسي الذي يعيشه الطلبة حاليا بسبب طول مدة الحظر وخطورة الوباء، وضرورة التعايش مع الوضع الراهن وان لا يؤدي هذا الوباء الى ايقاف الحياة الجامعية ، بل التأكيد على ان الجامعة بكوادرها وطلبتها قادرون على تقديم الافضل بشتى الظروف .

ولفت الى ان المهرجان تضمن (23) فيلما تحدثت جميعها عن اخطار وسبل الوقاية من جائحة كورونا. وقد شكلت الكلية لجان للتحكيم وتقييم العروض.

يذكر ان كلية الفنون الجميلة قد نظمت في وقت سابق المهرجان الدولي الالكتروني الاول لمسرح العرائس والدمى بمشاركة عربية واجنبية وقد لاقى المهرجان اصداء اعلامية واسعة .