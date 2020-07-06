مركز ميترو يكشف 98 انتهاكا ضد الصحفيين للاشهر الستة الماضية

قال ان كورونا حجة جديدة للتضييق على الحريات الصحفية

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

سجل مركز ميترو للدفاع عن حرية الصحافة خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2020 الجاري عشرات الانتهاكات والتجاوزات مورست ضد الصحفيين في الاقليم اثناء تادية مهامهم الصحافية.

واضاف المركز في بيان استلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان النصف الاول من العام الحاالي، اي منذ 1 كانون الثاني وحتى 30 حزيران الفائت، (98) انتهاكاً لحرية الصحافة بأشكال مختلفة، وشملت تلك الانتهاكات (72) صحفياً وموؤسسة اعلامية، وطالت تلك الانتهاكات 5 صحفيات.

واكد، ان السلطات اتخذت من انتشار فايروس كورونا حجة للتضيق على الحريات والعمل الصحفي، لافتا الى ان تهماً وجهت لبعض وسائل الاعلام بأنها السبب وراء ارتفاع حالات الاصابات في الاقليم، ووجهوا تلك الاتهامات بالذات لوسائل الاعلام لجهات سياسية معارضة.

واشار الى ان تلك الحملة الظالمة، تاتي في الوقت الذي لعبت فيه وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، دوراً مهماً واساسياً في مساندة الحملة الوطنية للوقاية من الفايرس، سواء بنشر البيانات الصادرة من الجهات الامنية والطبية الخاصة بالحملة، اضافة الى نشر التعليمات والارشادات الصحية بشكل واسع بين المواطنين للوقاية من الاصابة.

ودعا مركز ميترو حكومة اقليم كردستان الى، ضمان حرية الصحافة والعمل الصحفي، وفقا لما جاء في قانون العمل الصحفي، وتطبيق قانون حق الحصول على المعلومة، وعدم وضع اي عراقيل امام حرية العمل الصحفي.

كما ودعا الى أزالة كافة العقبات امام حصول الصحفيين على المعلومات، وان يكون للسلطة القضائية ومجلس القضاء ورئاسة مجلس الادعاء العام، دوره المفترض في الحفاظ على ان يكون القانون فوق الجميع، وان لا يجاكم الصحفيون خارج أطار قانون العمل الصحفي.

وعدم التمييز بين القنوات الاعلامية سواء في الحصول على المعلومات او تغطية الاحداث والاخبار والمؤتمرات الصحفية، والسماح لجميع وسائل الاعلام بدون تمييز لتغطية الاحداث والاخبار والمؤتمرات الصحفية.

بدورها أعلنت نقابة الصحفيين في إقليم كردستان امس الأحد، عن احصائية بحجم المخالفات التي سُجلت ضد الصحفيين أثناء ممارسة عملهم، معلنة اصابة 85 صحفياً بفايروس كورونا ووفاة صحفي واحد بالفايروس.

وقالت مسؤولة لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين في النقابة، الدكتور نزاكت حسين في مؤتمر صحفي، ان نقابة صحفيي كردستان سجلت اكبر عدد من المخالفات ضد الصحفيين في المناطق المتنازع عليها الواقعة خارج ادارة الإقليم.

وجاءت أربيل في مقدمة مناطق الإقليم بعدد التجاوزات المسجلة ضد الصحفيين، حيث سجلت 32 مخالفة فيها، فيما جاءت السليمانية بالمرتبة الثانية بـ16 مخالفة، وتلتها دهوك ثالثاً بـ11 مخالفة، وحلبجة بـ7 مخالفات، كاشفة عن اصابة 85 صحفياً بفايروس “كورونا” مع تسجيل حالة وفاة واحدة بين الصحفيين بالفايروس في السليمانية.