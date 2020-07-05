الاعمال المتوقفة في مدينة البصرة الرياضية تصل الى نسبة انجاز 60 %

تواصل العمل في ملعب ذي قار بالرغم من حظر التجوال والظروف الصحية

قسم الإعلام والإتصال الحكومي

اكد مدير عام الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة المهندس نجم عبد الواحد ارتفاع نسب الانجاز في معظم اعمال الاكمالات المتوقفة في المشاريع التابعة لمدينة البصرة الرياضية عقب الاتفاق مع الشركة المنفذة على اعادة انجاز ملحقات مهمة، واخرى تتعلق باعمال الترميم والصبغ، إذ تمت المباشرة بها في الخامس عشر من شهر اذار الماضي ، لافتا إلى تاكيد السيد الوزير على ضرورة إنجاز الاعمال التكميلية بافضل صورة وبدون أي نقص وتواصله المستمر مع الملاك الهندسي للوزارة اسهم في تحسن وسرعة الانجاز على الرغم من الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد حاليا .

واضاف عبد الواحد ان نسبة الانجاز الفعلي الموكلة الى الشركة وصلت الى 60 % من القيمة الكلية التي تشمل اعمال دفن المناطق المنخفضة داخل المدينة بمادة السبيس بحجم 425 الف متر مربع وبنسبة انجاز 100% مع صبغ السياج من الداخل والخارج بالأساس مع طبقة بولي يورثان النهائية واكمال معالجة التشققات المتضررة بالكونكريت الجاهز ، وفيما يتعلق بـ الطرق، اوضح ان منطقة الفنادق تم تبليطها بمادة اولية مع تبليط الشارع الخارجي المحيط بالمدينة الرياضية بنسبة 90% من حجم 148 الف متر مربع .

وتابع بالقول ان الاعمال الجارية حاليا في اكثر من جانب، اذ استمر تسليك بايب بولي اثلين مختلف الاقطار الخاصة بشبكة سقي المناطق المزروعة مع اكمال اعمال الكونكريت الخاصة بالشاشة الكبيرة داخل المدينة وازالة الانقاض المتبقية وتنشيف الزونات داخل وخارج المشروع واستمرار صب المماشي للزون رقم 8 خارج المدينة واكمال دفن زون رقم 10 تحت الجسر الخاص بالمدينة بمادة السبيس .

واختتم حديثه بالقول ان الاعمال الجارية حاليا تبشر بخير من ناحية الجودة وسرعة التنفيذ نحو الاكتمال التام لجميع الملحقات الخاصة بمدينة البصرة الرياضية.

من جانب اخر، اكد مدير عام الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة المهندس نجم عبد الواحد ارتفاع وتيرة العمل بمشروع ملعب ذي قار الاولمبي شمال المحافظة بسعة 30 الف متفرج، مبينا ان تواصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع الملاكات الهندسية للوزارة واطلاعه يوميا على اخر المستجدات ذلل الكثير من الصعاب التي تواجه انجاز المشروع الذي يسير على نحوٍ جيد على الرغم من فرض حظر التجوال الشامل والظروف الصحية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا.

واوضح عبد الواحد إن الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع باشرت بأعمال إكمال المشروع المتلكىء منذ سنوات عدة بسبب الازمة المالية عقب حسم جميع متعلقات الشركة ومنها تحديد نسبة الاندثار على خلفية التوقف.

لافتا ان حجم الاعمال المنفذة يوم امس تمخض عن المباشرة بصب قطع البريكاست للمدرجات، إذ تم اكمال (8) قطع واخذ نماذج المكعبات لغرض اجراء الفحوصات لها والاستمرار باعمال القالب لسقف القطاع رقم ٥ للملعب الرئيسي وهو جاهز حاليا لتسليح السقف فضلا عن الاستمرار بتنظيف حديد التسليح لقطع البريكاست للمدرجات التي تم تسليحها قبل التوقف بواسطة الرمل المغربل وفي جانب الفحوصات المختبرية تم اخذ نماذج من المواد (حديد التسليح و الاسمنت و الرمل و الحصو والتربة) الى مختبر شركة بركات السبطين لغرض اجراء الفحوصات لها .

جدير بالذكر ان مشروع مجمع ذي قار الرياضي يضم ملعب اولمبي يتسع لـ 30 الف متفرج، وفندق أربعة نجوم (75) غرفة ، فضلاً على ملعبين تدريبيين وقاعة رياضية.