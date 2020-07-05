الهيأة الإدارية لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية تعقد أجتماعها الأول

المكتب الإعلامي:‏

عقد الهيأة الإدارية لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية في مقر النادي في بغداد ،أجتماعها الأول ‏بعد إكتمال الإنتخابات التكميلية للنادي الاسبوع الماضي وبحضور جميع الأعضاء‎ .‎

وطرحت على طاولة الإجتماع جملة من القضايا والنقاط المهمة،لبدء بوضع خارطة عمل مستقبلية ‏لنهوض بواقع النادي بصورة أكثر فاعلية وإحترافية ،من حيث السير وفق أسس صحيحة يكون لها ‏نتائج إيجابية في المستقبل القريب،ومنها نشر رقعة رياضة المحركات في عموم محافظات العراق ،مع ‏إكمال مشروع المضمار ليكون مسرحاً للبطولات الداخلية والخارجية والتي من المؤمل أن يضيفها بلدنا ‏الحبيب العراق،وكذلك تنظيم بطولات محلية للدراجات والسيارات،وايضا الدورات التدريبية الداخلية منها ‏والخارجية للحكام والمدربين،بالإضافة الى تفعيل المشاركات الخارجية والعمل على زج الدراجين ‏والسائقين في بطولات ودية وتحضيرهم للإستحقاقات الخارجية الرسمية المقبلة وفق مبتغيات تذهب نحو ‏تحقيق أنجاز لبلاد الرافدين من بوابة رياضة المحركات وأخيراً تهيئة قاعدة جيدة للعبة من الفئات ‏العمرية. ‏