الهيأة الإدارية لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية تعقد أجتماعها الأول

المكتب الإعلامي:
عقد الهيأة الإدارية لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية في مقر النادي في بغداد ،أجتماعها الأول بعد إكتمال الإنتخابات التكميلية للنادي الاسبوع الماضي وبحضور جميع الأعضاء .
وطرحت على طاولة الإجتماع جملة من القضايا والنقاط المهمة،لبدء بوضع خارطة عمل مستقبلية لنهوض بواقع النادي بصورة أكثر فاعلية وإحترافية ،من حيث السير وفق أسس صحيحة يكون لها نتائج إيجابية في المستقبل القريب،ومنها نشر رقعة رياضة المحركات في عموم محافظات العراق ،مع إكمال مشروع المضمار ليكون مسرحاً للبطولات الداخلية والخارجية والتي من المؤمل أن يضيفها بلدنا الحبيب العراق،وكذلك تنظيم بطولات محلية للدراجات والسيارات،وايضا الدورات التدريبية الداخلية منها والخارجية للحكام والمدربين،بالإضافة الى تفعيل المشاركات الخارجية والعمل على زج الدراجين والسائقين في بطولات ودية وتحضيرهم للإستحقاقات الخارجية الرسمية المقبلة وفق مبتغيات تذهب نحو تحقيق أنجاز لبلاد الرافدين من بوابة رياضة المحركات وأخيراً تهيئة قاعدة جيدة للعبة من الفئات العمرية.