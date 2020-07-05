السيتي يسمم لقب ليفربول التاريخي برباعية صاعقة

كلوب يحدد 3 أسباب للهزيمة المذلة

لندن ـ وكالات:

أبى مانشستر سيتي إلا أن يسمم فرحة ضيفه ليفربول، بلقب الدوري الإنجليزي الأول منذ 30 عاما، حيث اكتسحه برباعية دون رد على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الـ32.وسجل رباعية مانشستر سيتي كل من، كيفين دي بروين (25)، ورحيم ستيرلينج (35)، وفيل فودين (45)، وأوكسليد تشامبرلين بالخطأ في مرماه (66).. وبهذه النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 66 نقطة، معززًا موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد ليفربول البطل عند 86 نقطة.

وأبدى مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، إعجابه بأداء فريقه الذي اكتسح ضيفه ليفربول برباعية نظيفة. وقدم مانشستر سيتي أداء هجوميا مرعبا أمام البطل المتوج حديثا، فتفوق عليه أداء ونتيجة، ليثبت أنه قادم في الموسم المقبل لاستعادة اللقب الضائع.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” عقب انتهاء المباراة: “لقد هزمنا الأبطال، فريق استثنائي، نحن نلعب بشجاعة وهم كذلك، أحب كل مباراة لفريقي، حاولنا لعب كرة القدم والقيام بالمخاطرة، ومواجهة أفضل فريق واجهته في حياتي يمارس الضغط العالي“.

وأضاف: “امتلكنا الشجاعة في اللعب بالمساحات الضيقة، إنه فوز مهم، رأيتهم (لاعبو ليفربول) في الممر الشرفي، ثم رأيت اللاعبين كيف يعملون في الملعب، وكم كانوا مركزين، لم يقولوا شكرا لأنهم كانوا في غاية التركيز“.

وحول ما إذا كان السبب وراء فوز السيتي بهذه النتيجة، هو احتفال ليفربول باللقب بطريقة مبالغ فيها، علق: “لقد تناولوا الكثير من المشروبات هذا الأسبوع، لكن لم تكن هناك قطرة مشروب في دمائهم عندما وصولوا إلى هنا، ولهذا أمنح فريقي الكثير من الإشادة“.وفي تصريحات أخرى، خص جوارديولا لاعبه الشاب فيل فودين بالمديح، بعدما سجل هدفا وصنع آخر الليلة، ناصحا مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت بضمه في المناسبات المقبلة.

وختم: “كل المدربين يحبون العمل مع لاعبين جيدين، فيل واحد منهم، الفرق مع فيل هو سلوكه، لا يظهر بوجه عابس إطلاقا، ولا شكوى واحدة، أنا أكثر من راض عنه، جاريث ساوثجيت لديه موهبة مذهلة للمنتخب الوطني”.

من جانبه، رفض مدرب ليفربول يورجن كلوب، توجيه اللوم للاعبيه بعد الخسارة المهينة برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ودخل ليفربول المباراة باعتباره البطل المتوج حديثا، ويفصل بينه وبين السيتي 23 نقطة، لكن الأخير قدم أداء استثنائيا، ليفسد على الفريق الأحمر احتفالاته بأول لقب دوري منذ 30 عاما.

وقال المدرب الألماني، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “هل هذه المباراة مهمة بالنسبة إلينا؟ رأيت سلوكا رائعا“.وعن أسباب الهزيمة الثقيلة، أضاف: ” كانوا أسرع منا ذهنيا، وافتقدنا للتدفق. أمام مان سيتي تواجه مشكلات كبيرة“.وزاد: “حظينا بلحظات وفرص لكننا لم نستغلها، يجب أن نتقبل النتيجة“.وتابع: “إذا أردتم جعل هذه القصة في اتجاه أننا لم نكن مركزين، فافعلوا ذلك، أعجبت بسلوك فريقي“.

وختم: “يمكنك أن تسأل مجددا، أليس لطيفا أن فريقا يفوز باللقب، في وقت يستطيع فيه مان سيتي اللعب بشكل جيد جدا؟ مان سيتي فريق مذهل، رأيت موسمه، ولم يقدم مباراة واحدة سيئة”.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في البريميرليج خلال الشهر المنصرم.ووفقًا لحساب الريميرليج على موقع تويتر، فإن المرشحين لجائزة الأفضل، هم كونور كودي وراؤول خيمينيز (وولفرهامبتون)، وبرونو فرنانديز وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد، وتضم القائمة أيضًا، داني إنجلز (ساوثهامبتون)، وألان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد، وخلال 2019، كان تيمو بوكي مهاجم نوريتش، هو من حصد الجائزة في البريميرليج عن آب، بينما فاز بها أوباميانج في سبتمبر/أيلول، وحصل عليها فاردي هداف ليستر في تشرين أول.

وتوج بالجائزة، ساديو ماني نجم ليفربول في تشرين الثاني، وكرر الأمر زميله ألكسندر أرنولد في كانون أول.ونال الجائزة، سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في كانون الثاني الماضي، ثم حصدها فرنانديز في شباط.

يذكر أن لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي يغيبون بذلك عن ترشيحات الأفضل هذا الشهر في البريميرليج.