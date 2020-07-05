الصباح أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر

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غالباً ما يرتبط فقدان الوزن بنظام غذائي صارم قد يحرم الجسم من العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية، في حين يمكن أن يساعد الشاي الأخضر على خسارة الوزن من دون أضرار تذكر.

ويعد البعض الشاي الأخضر أفضل المشروبات الصحية في العالم، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والفوائد المرتبطة به، حيث يمكن أن يحسن حرق الدهون عند ممارسة الرياضة، إضافة إلى تعزيز حرق السعرات الحرارية في أثناء الراحة، بحسب مانقلت 24.ae عن صحيفة إكسبريس البريطانية.

والشاي الأخضر غني بمركب يسمى كاتشين وهو مضاد للأكسدة قوي للغاية، وتشير الأبحاث إلى أن مضاد الأكسدة هذا يمكن أن يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي، التي تلعب دوراً في حرق الدهون ومنع اكتساب الوزن المفقود من جديد في المستقبل.

وقد يستغرق الحصول على نتائج ملموسة في خسارة الوزن بعد دمج الشاي الأخضر في نظامك الغذائي وقتاً أطول، ولكن هناك أوقات محددة لشرب الشاي الأخصر بهدف تعزيز هذه النتائج.

ويقترح الخبراء أن شرب الشاي الأخضر في الصباح قد يساعد في بدء عملية التمثيل الغذائي، وتزويد جسمك بالعناصر الغذائية الصحية لتعزيز الطاقة. وسيساعدك ذلك أيضاً على التركيز، وهو مشروب رائع من جميع النواحي لبدء يومك.ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر قد يكون مفيداً بشكل خاص قبل ممارسة الرياضة .

ووجدت إحدى الدراسات أن شرب الشاي الأخضر قبل ممارسة الرياضة مباشرة يزيد من حرق الدهون بنسبة 17%.

ووجدت دراسة أخرى أن شرب 3 حصص من الشاي الأخضر قبل يوم واحد من ممارسة التمارين الرياضية، وحصة أخرى قبل ساعتين من ممارسة التمارين الرياضية يزيد من حرق الدهون في أثناء التمارين والراحة.

وعند صنع الشاي الأخضر، يوصى بغلي الماء ثم تركه ليبرد لمدة 10 دقائق قبل صبه فوق كيس أو أوراق الشاي، لأن الماء المغلي يمكن أن يقتل الكاتشين، وهي المادة الكيميائية التي يمكن أن تساعد في فقدان الوزن.

وقد يجد آخرون أن شرب الشاي الأخضر قبل وقت النوم، يمكن أن يساعد في تهدئة الجسم وإعداده لنوم جيد في الليل، ولكن لفقدان الوزن، فالأفضل شربه في الصباح أو قبل وجبات الطعام.

وتشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر قد يساعد أيضاً في حرق دهون البطن، وهي واحدة من أصعب الأماكن لفقدان الوزن، وفي حين لا يوجد دليل قوي على أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكبح الجوع، فقد أوضح العديد من الأشخاص الذين يستهلكون الشاي الأخضر يومياً أنهم يشعرون بجوع أقل على مدار اليوم.