موجوروزا تنضم لحملة خيرية تدعم الأطفال حول العالم

مدريد ـ وكالات

انضمت الإسبانية جاربيني موجوروزا، إلى مبادرة “Stories from Tomorrow” (قصص من الغد)، وهي حملة تفاعلية لجمع الأموال عبر شبكات التواصل الاجتماعي لدعم الأطفال في جميع أنحاء العالم، ويروج لها الممثل كيسي أفليك، ووالدته.

وقرأت لاعبة التنس ذات الأصول الفنزويلية، قصيدتين عبر “إنستجرام”، إحداهما بقلم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا من جواتيمالا.

وقالت جاربيني “بمجرد أن اكتشفت فكرة قصص من الغد، أدركت أنه يجب علي دعمها وأن أكون صوتًا لجميع هؤلاء الفتيات اللواتي يتجرأن على مشاركة مشاعرهن بكتابة هذه النصوص الجميلة“.

وأضافت موجوروزا أن “القراءة والكتابة أداتان أساسيتان للشباب للتعبيرعن أنفسهم والنمو. مبادرة كيسي أفليك تساعد في هذا الاتجاه“.

وسيقرأ فنانون مثل روبرت ريدفورد، ومات دامون، وكيسي أفليك، وماثيو بروديريك، بين آخرين نصوصا كتبها أطفال من جميع أنحاء العالم.وستدعم التبرعات التي ستجمعها الحملة برامج تكافح جوع الأطفال مثل “Feeding America” وبرامج لمحو الأمية وأخرى لتعليم الفتيات.

وابتكر المبادرة كيسي أفليك ووالدته، التي تعمل معلمة في مدرسة عامة “كفرصة لتشجيع الأطفال المحاصرين في المنزل بسبب الوباء على الكتابة بطريقة إبداعية“.

وقال أفليك في بيان إن “الكتابة الإبداعية يمكن أن تكون طريقة جيدة لمعالجة القلق والحزن من خلال مشاركة القصص علنا، نأمل أن يُستمع إليهم وأو يشعروا بالتمكين ويتم تشجيعهم على الكتابة أكثر. رفاهية الأطفال هي أفضل استثمار يمكننا القيام به”.