عبد الغني شهد: ثورة تعاقدات الشرطة تشمل 3 محاور

اكد أن “الملعب للأفضل” شعار المرحلة المقبلة

بغداد ـ ميثم الحسني:

بدأ نادي الشرطة خطوات جادة لتشكيل فريق مستقبلي يضم مجموعة من اللاعبين الواعدين المدعومين بلاعبي الخبرة.

هذه الفكرة جاءت بتخطيط من مدرب الشرطة، المحنك عبد الغني شهد، حيث كان وراء اختيار مجموعة من اللاعبين الذين برز نجمهم بقوة خلال الموسمين الماضيين ليغير جلد الفريق الذي اشتهر بزيادة معدل أعمار لاعبيه.

مدرب الشرطة عبد الغني شهد تحدث عن تحضيرات الفريق والتعاقدات المقبلة وطموحه في الموسم المقبل:

* لماذا أقدمت على إحداث هذه الثورة الكبيرة في التعاقدات؟

ـ الموسم الماضي أوضح لنا حاجة الفريق لتجديد الدماء، بوجوه شابة، ثم أننا لا ننظر إلى الأسماء بل رفعنا شعار “الملعب للأفضل” مبكرا، ومن يقدم المطلوب سيجد مكانا له في التشكيلة الأساسية، والعكس صحيح.

* كيف جاء رد فعل الإدارة على هذا المشروع؟

ـ الجميع يعرفونني، ولا أقبل التدخل في خياراتي. نعم هناك لاعبين لديهم خبرة كبيرة لكني أراهن على المتواجدين لتشكيل فريق لديه القدرة على المنافسة طويلا، خاصة أن الشرطة سيخوض عدد مباريات أكبر، وبالتالي نحتاج لفريق تطغي عليه صبغة شبابية قادر على تحمل ضغط المباريات.

* وماذا عن اللاعبين المغادرين؟

لم نقف أمام رغبة أي لاعب يريد المغادرة وشكرنا الجميع على ما قدموه من جهود سابقة، لكن شعارنا اليوم البقاء للأصلح ومن لديه رغبة المنافسة على موقعه.بالإضافة إلى ذلك نركز على من يرغب في تقديم كل ما لديه لهذا النادي، وبناء على ذلك وضعنا خطة مميزة للتعاقدات، فضلا عن الجوانب الفنية.

* ما هي الخطة التي وضعتها للميركاتو؟

خطتنا تشمل 3 محاور، الأول يخص اللاعبين المحليين الموهوبين، وتم تحديد التعاقد مع 10، 4 لاعبين منهم في الخط الخلفي، و5 في خط الوسط، ومهاجم واحد.

أما المحور الثاني يتمثل في اختيار 7 من اللاعبين القدامي بالفريق، فيما يتمثل المحور الثالث في اختيار اللاعبين المحترفين وفق معيار دقيق على أن يكونوا على مستوى مميز جدا.

* هل بدأت المفاوضات مع المحترفين؟

نعم لدينا تركيز على لاعبين من تونس والجزائر والمغرب. نبحث عن لاعبين بمواصفات بدنية ومهارية وقادرين على التأقلم سريعا مع لاعبين.وأرى أن اللاعبين في دول المغرب العربي سيشكلون إضافة نوعية للفريق لذا تحركنا بمفاوضات مع بعضهم.

* هل هناك لاعب محلي أخفقتم في ضمه بعد التفاوض معه؟

من اللاعبين الذين تمت مفاوضتهم ولم نتعاقد معهم الحارس جلال حسن، وذلك قبل تجديد تعاقده مع الزوراء، وعلاء عباس المحترف في نادي الكويت الكويتي، أيضا قبل تجديد عقده مع فريقه. هذان فقط هما من أخفقنا في استقطابهما.

* ما هي رؤيتك لفترة الإعداد والفريق تنتظره مشاركات خارجية؟

الجميع يترقب في ظل جائحة كورونا ولا يوجد شيء رسمي يحدد انطلاق التدريبات اليومية، لكننا وضعنا موعدا افتراضيا لبدء تدريباتنا الأولية، وتجمع الفريق سيكون منتصف الشهر المقبل.

الفريق تنتظره بطولة الدوري والكأس بالإضافة إلى تكملة دوري الأبطال المحددة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وبالتالي تعاقداتنا جاءت وفق تلك الرؤية والجدول المزدحم، مع لاعبين شباب ممن توهجوا في الموسمين الماضيين لأن فترة الاستشفاء قليلة جدا وبالتالي وضعنا في حساباتنا تلك التفاصيل في التعاقدات.

* ما هو طموحاتكم في الموسم المقبل؟

على المستوى المحلي دائما الشرطة يسعى للمنافسة على اللقب لاشك في ذلك رغم أن هناك 8 فرق منافسة وبنفس المستوى.في البطولات الخارجية نسعى لأن يكون فريق الشرطة منافسا يشرف الكرة العراقية مع اعترافنا بقوة البطولة الآسيوية لكننا نسعى لتقديم صورة مشرفة.