ارتفاع وتيرة العمل في مشروع مستشفى الطب الرياضي

درجال يطمئن عن صحة الحارس الدولي السابق عامر زايد

قسم الإعلام والإتصال الحكومي

إرتفعت وتيرة العمل في مشروع مستشفى الطب الرياضي سعة (50) سريراً في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي من قبل شركة روكويل الالمانية لصالح وزارة الشباب والرياضة، وبواقع وجبتي عمل صباحية ومسائية، عقب القيام بتجهيز وتثبيت الرافعة الجسرية (Tower cran)، على الرغم من قلة التخصيصات المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد بسبب انتشار جائحة كورونا.

وتواصل الشركة اعمال القالب الخشبي للاعمدة والجدران وجدران المصاعد والجدار المحيط، فيما تم تصنيع القالب الخشبي خصيصاً لمشروع المستشفى واستيراده من خارج العراق، لا سيما وانه سيوفر الوقت والجهد ويكون العملباعلى المواصفات الهندسية والفنية.

ويعد مشروع مستشفى الطب الرياضي من المشاريع المهمة التي أكد عليها وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من خلال توجيهاته المباشرة بوجوب انجازه وتنفيذه باسرع وقت، إذ يتميز بمواصفات عدة منها عدد الأسرة، البالغ خمسين سريرا، فضلا عن اربع صالات للعمليات واخرى للطوارىء، ومختبرات عدد اثنين مجهزة بأحدث المعدات ضمن المواصفات العالمية للمستشفيات وسيارات اسعافومهبط للطائرات.جدير بالذكر ان تصميم المشروع الهندسي يعود للشركة التركية (ستاتيكن).

من جانب اخر، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان الحارس الدولي السابق ومدرب حراس المرمى عامر زايد يتمتع بصحة جيدة بعد تعافيه من الاصابة بـ جائحة كورونا ، واضاف في رسالة اطمئنان وجهها عبر قسم الاعلام والاتصال الحكومي الى الوسط الرياضي والجمهور انه اتصل بـ مدير مستشفى الكرخ الذي يرقد فيه واطمئن من خلاله على الوضع الصحي لمدرب حراس المرمى عامر زايد ثم تحدث مع زايد الذي اكد تعافيه وتجاوزه مرحلة المرض بفضل الله ورعايته اذ اظهرت نتائج الفحوصات عدم وجود اثار للفيروس في الدم ، لافتا الى انه سيبقى تحت الرقابة والمتابعة الصحية لاسبوعين ولحين التاكد تماما من عدم وجود اية اعراض او اثار للمرض .

وتمنى الوزير درجال ان ينعم الله على جميع المرضى الراقدين في المستشفيات بالصحة والسلامة واكتساب الشفاء التام و ان يكفينا الله شر هذا الوباء والبلاء.

إلى ذلك، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان استثمار طاقات الشباب وابداعاتهم في جميع المجالات هو الهدف الاول للوزارة، ولن نسمح للاستثمار في المشاريع الربحية التي تكون على حساب الرياضة والانشطة الشبابية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، في مقر الوزارة وجمع مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي علي شمس الدين وصاحب عقد الاستثمار في نادي الاعظمية الرياضي، وبين “شمس الدين” ان اللقاء جاء بناءً على مناشدة شباب الاعظمية والإعلام الرياضي بإنقاذ أعرق انديةالعاصمة من المشاريع الاستثمارية التجارية التي تنفذ على أرضه.

واوضح ان الوزير درجال امر فورًا باستدعاء المستثمر وأبلغه بقرار ايقاف أي اضافات الى العقد الاستثماري الذي يعود الى عام 2013، مشيرا الى ان المستثمر استجاب للطلب فوراً وتم ايقاف الاضافات التجارية ضمن ارضية النادي، مشددا على ان وزير الشباب اكد على جانب الاستثمار بالشباب وابداعاتهم بالاساس في جميع الاندية والمنتديات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.