روجينا لجمهورها: حاربوا لأجل أحلامكم

الصباح الجديد-وكالات:

احتفلت الفنانة روجينا بحصولها على جائزة أفضل ممثلة في موسم دراما رمضان 2020 في أكثر من استفتاء بعد تألقها بتجسيد شخصية تاجرة المخدرات فدوى في مسلسل البرنس، وقامت بنشر حصاد جلسة تصوير جديدة لها، مع خواطر لها عن كيفية تحقيق الانسان لأحلامه.

روجينا نشرت جلسة التصوير عبر حسابها بموقع إنستغرام وعلقت عليها: حارب لأجل أحلامك فإن الحلم غذاء الروح لذلك علينا ان نستمر في الأحلام وإلا ماتت الروح فينا.

يذكر أن روجينا سبق وكشفت عن اعتذارها من المخرج محمد سامي عن تقديم شخصية “فدوى” لأنها أبعد ما تكون عن شخصيتها الحقيقية، وقالت: أنا حقيقةً كنت مصدومة وتساءلت “كيف يراني محمد سامي في دور امرأة شرسة مجرمة قاتلة وتاجرة مخدرات؟”. في البداية لم أتخيل تقديمي لشخصية “فدوى” نهائياً بسبب شكلي ومواصفاتي الجسمانية التي لا تشبه شخصية تاجرة مخدرات على الإطلاق، إضافة الى أنها شخصية غريبة ومخيفة.

وتابعت ومع الوقت استوعبت الأمر، خاصةً أن المسلسل برمته وبجميع شخصياته مكتوب بحرفية رائعة ومتماسك ولكل شخصية معنى وهدف وشكل وطريقة أداء. وقد قمت بدراسة الدور لدرجة جعلتني أتوحد مع الشخصية بشكل كلي، حتى حدث الاندماج بيننا ولم يكن هناك انفصال بيني وبين “فدوى” في أثناء التصوير.