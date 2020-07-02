منزل من غرفة واحدة يتحول إلى غابة

الصباح الجديد-وكالات:

عشق الطبيعة ليس له حدود هذا ما يمثله الشاب جو باجلي الذي حول منزله المكون من غرفة واحدة فقط إلى حديقة بكل ما للكلمة من معنى، بحيث لا يحتاج أبداً إلى الذهاب إلى الحديقة العامة.

جو باجلي شاب عادي يبلغ من العمر 20 عاماً ويعيش في منزل تقليدي لكنه قرر أن يملئ المنزل بشتى أنواع الزهور والنباتات حتى وصل عددها إلى أكثر من 1400 نوع مختلف من النباتات.

جو يعمل بالأساس في شركة للاهتمام بالحدائق وعلى الرغم من أنه يقضي أغلب ساعات يومه بين النباتات إلا أنه قرر اصطحاب النباتات معه إلى المنزل أيضاً حيث أنفق أكثر من 3500 جنيه إسترليني على النباتات ويخصص عدة ساعات في اليوم للاهتمام بهم والتخلص من الحشائش وتوفير مياه لهم بشكل دائم.

أما عن العناية بنظافة النباتات فأوضح جو أنه يقوم بإخراج النباتات بشكل منتظم مرة كل أسبوعين إلى اربع أسابيع للتخلص من الغبار وتقليم النباتات للحفاظ عليها ويضع لها الماء حسب حاجة كل نوع.

وأضاف أنه لم يشتر كل هذه النباتات بنفسه بل أن بعضها وصل إليه كهدايا كما أشترى بعض النباتات التي تعاني بسعر بخس كي يتمكن من إعادة الحياة إليها مرة أخرى كل ذلك على أمل أن يتمكن يوماً من تحقيق حلمه في امتلاك مقهى الغابة الذي يريده.