الكاظمي: نطمح بحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم ونرفض أيّ مَساس بسيادتِنا الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الحكومة تطمح بعزم ان يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم، فيما ابدى رفضه أيّ مَساس بسيادتِنا الوطنية.

وقال الكاظمي مهنئا الشعب في المناسبة المئوية لثورة العشرين، عبر بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه “أهنئ شعبنا العراقي الأبي بذكرى مرور مائة عام على ثورة العشرين الوطنية الخالدة التي تحتل مكانة عزيزة في وجدان أبناء شعبنا، كأول ثورة تحررية في تأريخهم الحديث، كونها جاءت كي يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم، وهذا ما نطمح بعزم الى تحقيقه اليوم عبر السعي لترسيـخ قِيَمِ المواطنة والحقوق الدستورية وحقوقِ الانسان ورفض أيّ مَساس بسيادتِنا الوطنية”.

واضاف ان “من أوجه عظمة ثورة العشرين.. أنها كانت بحق ثورة كل العراقيين من أجل كل العراقيين، وهذا ماأكدته مشاعر التضامن العميق والشعور بوجود مصلحة مشتركة لكل الشعب بالانتصار”، مشيرا الى انه “من هنا تكمن أهميةُ التذكير بأسس ومنطلقات ثورة العشرين، وضرورة استلهام القيم والأهداف النبيلة التي بشرت بها لمواجهة التحديات والأخطار، وإبراز الدور الشجاع الذي وقفته مراجعنا الدينية، وكذلك عشائرنا الأبية وجماهير شعبنا في المدن والأرياف في تصديهم للاحتلال الاجنبي، وهذا يؤكد من جديد دورها الراهن كما يشير بقوة الى أهمية العشائر العراقية لدعم الدولة والقانون والسلم الأهلي.