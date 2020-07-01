قيادات شيعية تهيء للإطاحة بحكومة الكاظمي عبر البرلمان

بغداد – الصباح الجديد:

أكد مصدر نيابي في تحالف الفتح أمس الثلاثاء، ان رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية سلم طلب استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رئاسة البرلمان، مشيرا الى ان الهدف من الاستضافة، مناقشة ثلاثة مواضيع رئيسية في الجوانب الأمنية والصحية والمالية.

وقال المصدر في تصريح تداولته وسائل اعلام ومواقع إخبارية عدة، ان “رئيس كتلة تحالف الفتح محمد الغبان سلم امس الاثنين طلب استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى رئاسة مجلس النواب”.

وأضاف المصدر، ان ” طلب الاستضافة يتضمن مناقشة الكاظمي باهم الموضيع والرئيسية وهي الجانب الأمني خاصة عملية الدورة التي كانت وراءها معلومات مضللة من قبل الامريكان وكذلك الجانب الصحي وتفشي كورونا في محافظات الجنوب وماهي سبل مواجهتها”.

وأوضح، “اما المحور الثالث فيتعلق بالازمة الاقتصادية والمالية وكيفية معالجة الحكومة لها وماهي الخطط التي تم اتخذها بهذا الصدد”، داعيا الى ضرورة “الإسراع بعقد الجلسة وعدم التحجج بالجانب الصحي “.

وكان كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي امس الأول الاثنين، عن اجتماع ضم عددا من القيادات السياسية الشيعية بمنزل العامري الاحد الماضي، مبينا ان الاجتماع عبر عن مخاوفه من انهيار الوضع الصحي في المناطق الجنوبية فضلا عن مناقشة الازمة الاقتصادية وتعبيره عن عدم رضاه لما حصل من أخطاء في عملية الدورة الاخيرة.