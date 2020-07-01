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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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رئيس مركز استاندارد: مصالح الفاسدين تمنع الاتفاق بين اربيل وبغداد

شؤون عراقية
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دعا الى تسليم كامل الايرادات الى الحكومة الاتحادية

السليمانية ـ عباس كاريزي:
نفى رئيس مركز استندارد للدراسات والبحوث الدكتور مسعود عبد الخالق، ان تكون الشروط التي فرضتها الحكومة الاتحادية ومطالبتها بتسليم ايردات النفط والمنافذ الحدودية لقاء ارسال حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية استهداف لكيان ووجود الاقليم.
واوضح عبد الخالق في حديث للصباح الجديد، ان المباحثات وكل الطروحات التي قدمتها الحكومة الاتحادية لا تمثل تهديدا لاقليم كردستان او كيانه الدستوري، لان مناقشة تسليم الايرادات لقاء استلام رواتب الموظفين هو اجراء طبيعي، وتدرك الا انه بعض مطالبات الحكومة الاتحادية تمثل تهديدا للفاسدين والمتجاوزين على المال العام في اقليم كردستان، وان الفاسدين يوظفون ما يحصل في محاولة لتشويه الحقيقة والادعاء بان مطالبات الحكومة الاتحادية تمثل استهداف لوجود الاقليم وكيانه ومنح القضية طابعاً قومياً ووطنيا لتظليل الراي العام في الاقليم.
واوضح ان تسليم كافة الايرادات في محافظات الاقليم الثلاث الى بغداد لا يعد تهديدا، وان اغلب المطالب التي قدمتها الحكومة الاتحادية باتجاه تحقيق الشفافية والعدالة بملف النفط يصب في مصصلحة المواطنين في الاقليم، لافتا الى ان التهديد الحقيقي لكيان الاقليم يتمثل بالاعتداءات والعمليات العسكرية التركية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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