مؤشرات ايجابية بالحصول على قروض خارجية لتجاوز ازمة البلاد

اللجنة المالية ضد المساس برواتب الموظفين

بغداد- الصباح الجديد :

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار، وجود مؤشرات ايجابية على حصول العراق على قروض خارجية لدعم ازمته الراهنه.

وقال الصفار في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان” العراق يمر بازمة مالية خانقة منذ اشهر بسبب انهيار اسعار النفط وتداعياتها خاصة مع انتشارفيروس كورونا مؤكدا بان اللجنة المالية كان لها اجتماع موسع مع وزير المالية حيال ملف الاقتراض الداخلي والخارجي وسبل حسمه لدعم ازمة البلاد”.

واضاف الصفار،ان” وزارة المالية بدأت بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ودول مانحة ومصارف وهناك مؤشرات ايجابية والوزارة مع اللجنة المالية في حراك مستمر من اجل الاسراع بملف الاقتراض لافتا الى ان رواتب شهر تموز سيجري تأمينها وفق الجداول الموضوعه”.

ويعاني العراق من ازمة خانقة منذ اشهر عقب انهيار اسعار النفط الناجمة عن فيروس كورونا وحالة الانغلاق الاقتصادي الشامل في اغلب بلدان العالم بسبب تفشي الوباء.

الصفار اكد أيضا في تصريح آخر ان عدم امكانية حل الازمة المالية في العراق عبر الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة.

وقال الصفار: ” اللجنة المالية النيابية متواصلة مع الحكومة حيال تامين ملف رواتب الموظفين وهي ضد المساس بها باي حال من الاحوال لكنها تدعم وبقوة اعادة النظر بسلم الرواتب لتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وأضاف ان” اي استقطاع للرواتب سيعرض على اللجنة المالية النيابية وسيرفض بالتاكيد لان بالاساس كل مبالغ الاستقطاع ليست كبيرة من اجل ان تحل الازمة المالية في البلاد “.

وتابع ان ” هناك حلول اخرى ينبغي اللجوء اليها بعيدا عن الاستقطاعات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بهاا اغلب الشرائح بسبب تداعيات فيروس كورونا”.