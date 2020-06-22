نائب عن الفتح: في البلاد مصادر تمويل غير نفطية يمكن استثمارها

بغداد- الصباح الجديد :

طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، بضرورة استغلال الموارد غير النفطية لتغطية العجز المالي والقضاء على الازمة الراهنة، لافتا الى اهمية قطاعي الاتصالات والمنافذ الحدودية في تزويد البلد بالمال اللازم لتجاوز ازمته.

وقال الفتلاوي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “الايرادات المتحققة من قطاع الاتصالات اضافة الى المبالغ المستحصلة من المنافذ الحدودية قادرة على اغناء العراق بما يحتاجه من اموال للقضاء على العجز المالي الذي يعانيه جراء انخفاض اسعار النفط”.

ودعا الى “فتح ملفات الاتصالات والمنافذ الحدودية للسيطرة على ايراداتها ووضعها تحت تصرف الحكومة لتكون رافدا اساسيا في الموازنة وتقليل الاعتماد على النفط في اعداد ميزانية البلاد”.

وبين ان “الكثير من الموارد مازالت غير مستغلة كالزراعة والصناعة، حيث ان الكثير من الدول تعتمد عليها كمصدر اساس في تمويل موازناتها”.