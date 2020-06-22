مستشار اردوغان يتساءل: لماذا يبحث الآخرون عن الحرب بدل السلام؟.

على الرغم من تلطخ تركيا بدماء الضحايا في سوريا وليبيا والعراق…

الصباح الجديد-متابعة

اثار ياسين اوقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، دهشة المراقبين والاوساط الإعلامية بسلسلة تغريدات نشرها مؤخرا، ففي الوقت الذي تواصل فيه تركيا ضخ السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، تساءل اوقطاي الذي تنشر بلاده قواتها العسكرية في سوريا وليبيا، وتكثف ضرباتها في دهوك منتهكة السيادة العراقية، لماذا يبحث الآخرون عن الحرب بدل السلام؟.

تركيا الباحثة على السلام في المنطقة، قصفت على مدى الأيام الأخيرة ورغم الاستنكار العراقي واستدعاء سفيرها في بغداد، مواقع في شمال البلاد، لتقتل المدنيين الاكراد في هناك بدعوى استهداف حزب العمال الكردستاني.

كما تؤكد تقارير عدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان استمرارها في نقل المرتزقة إلى طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي، على الرغم من توقيعها على بيان مؤتمر برلين في يناير الماضي والذي قضى بوقف التدخلات الخارجية في البلاد التي مزقتها الحرب.

على الرغم من كل هذا، والانتهاكات التي تسجل بشكل شبه يومي للفصائل المدعومة من أنقرة في شمال سوريا، يؤكد فريق أردوغان أنه يسعى إلى السلام.

وفي التفاصيل، قال ياسين اوقطاي في سلسلة تغريدات في وقت متأخر مساء السبت، :” على من يهدد ليل نهار بغزو ليبيا أن يعلم أن هناك حكومة معترفا بها عربيا ودوليا أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري المصري ورحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة.. فلماذا يبحث الجنرالات عن الحرب لا السلم؟ ” وتابع قائلا: “المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا… والسؤال هو هل إذا تم غزوها ستحل مشاكلك..؟ “

وجاءت تغريدات اوقطاي بعد أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب أمس أن الجيش لن يتوانى عن الدفاع عن مصر ومصالحها سواء داخل أو خارج الحدود، معتبرا الجفرة وسرت الليبيتين من الخطوط الحمر التي تهدد أمن مصر.

سرت والجفرة

كما أشار إلى أن تجاوز مدينة سرت الليبية وقاعدة الجفرة الجوية الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي، يعتبر بمثابة “خط أحمر”، داعيًا إلى وقف إطلاق النار عند هذا الخط، تمهيدًا للدخول في مفاوضات بين طرفي الأزمة، ومشددا على أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية

ويذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن الأسبوع الماضي أن الحل السياسي هو الأفضل للأزمة في ليبيا، ومتحدثا بالنيابة عن الأطراف الليبية، قال إنه لا يمكن أن يكون لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر دور في الحل.

ولمناسبة الحديث التركي عن السلام تجدر الإشارة الى تداول وسائل الاعلام العالمية قبل 10 أيام أن ” 3 طائرات شحن عسكرية تركية توجهت إلى غرب ليبيا، أقلعت اثنتان منها من إسطنبول والثالثة من قاعدة قونيا “.

وسائل الاعلام قالت ايضا أن ” سفينة الشحن CIRKIC التي أبحرت من ميناء إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي والتي لم تتمكن فرقاطة يونانية تتبع لعملية إيريني من تفتيشها أو إيقافها، اقتربت من موانئ غرب ليبيا، وسط شكوك عن نقلها السلاح “.