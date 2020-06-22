حركة استثمارية دؤوب لمشاريع في عدد من التخصصات الخدمية المهمة

مدير هيئة أستثمار البصرة يتحدث للصباح الجديد

البصرة – سعدي السند :

تشهد محافظة البصرة حركة دؤوبة في مجال المشاريع الأستثمارية وبتخصصات متعددة .

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة المهندس علاء عبد الحسين ان لهيئتنا حضورها المميز والمعروف في تعزيز مهامها في المجال الأستثماري من خلال قيام عدد من المستثمرين بتنفيذ مشاريع كبيرة في مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها .

افتتاح مستشفى استثماري في الزبير

فقد أفتتحنا بداية هذا الأسبوع ، مشروع مستشفى دار الشفاء الاستثماري احد المشاريع الاستثمارية في قضاء الزبير.

وأقيم المشروع بكلفة تتجاوز 24 مليون دولار، ويسع 60 سريراً، ويحوي 5 غرف عمليات، إضافة إلى مركز متخصص بطب العيون وآخر للأسنان، وقسماً للولادة وأطفال الأنابيب وقسم طوارئ ومختبرات وصيدلية، و50 غرفة رقود.

وأشار عبد الحسين الى ان هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة التي ستضيف نقلة نوعية وكمية لقطاع الصحة ويوفر اكثر من 100 فرصة عمل ، كما سيخفف عن كاهل المواطنين من مراجعاتهم للأطباء خارج العراق وطلبنا من الأخوة العاملين بالمستشفى ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية لأبناء المحافظة وان تكون الأسعار مناسبة في إجراء العمليات الجراحية والأدوية والعلاجات كافة من اجل تحقيق الهدف المنشود من إحالة هذا المشروع .

من جهته كشف المستثمر عودة حميد ياسر الى تخصيص صندوق ريعي بنسبة 10% من عائدات المستشفى للفقراء والطبقات المتعففة ويكون ذلك عن طريق اجراء علاجات وفحوصات وعمليات مجانية , موضحا ان الملاكات الطبية العاملة في المستشفى تتمتع بكفاءة عالية كما ان الأجهزة الطبية المستعملة تم استيرادها من مناشيء عالمية أوروبية رصينة .

يذكر ان هيئة استثمار البصرة كانت قد رخصت 11 مشروعا استثماريا في القطاع الصحي بكلفة تتجاوز 110 ملايين دولار.

تشغيل معمل اسمنت صقر الكيطان

‎وكشف رئيس هيئة اسثمار البصرة عن تشغيل معمل اسمنت صقر الكيطان بكلفة تتجاوز 43 مليونا و 700 الف دولار لينتج مادة الاسمنت بطاقة مليون طن سنويا .

‎وان معمل اسمنت صقر الكيطان اسهم في ايجاد مصدر دخل لاكثر من 250 عائلة بصرية من خلال تشغيل الايدي العاملة المحلية في الوقت الذي نشهد فيه تسريح الكثير من العمالة العراقية في الشركات التي تعمل في قطاع النفط بعد انخفاض اسعار النفط وانتشار جائحة كورونا .

‎واضاف سلمان ان المعمل اسهم ايضا في سد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض الى المحافظات العراقية الاخرى ، مبينا ان المعمل يعد من اهم المعامل في صناعة الاسمنت وركيزة اساسية في رفع الواقع الاقتصادي سواء للمحافظة او البلاد خصوصا وان الاسمنت المنتج هو باعلى المواصفات والمعايير العالمية.

‎من جهته اوضح مدير المشروع رعد كاطع ان المعمل اقيم بالشراكة مع شركة اتوك الباكستانية على مساحة 60 دونما لينتج الاسمنت المقاوم والعادي بصيغتين غير مكيس (فل) ليسوق عن طريق الناقلات الحوضية او من خلال تعبئته باكياس ليسوق الى البصرة اضافة الى المحافظات الجنوبية الاخرى .

‎يذكر ان هيئة استثمار البصرة منحت اجازات لثلاثة معامل استثمارية لصناعة الاسمنت تبلغ كلفتها اكثر من 102 مليون دولار ضمن منطقة اوركلي الصناعية في خور الزبير جنوب غربي المحافظة

انشاء مدينة صناعية للبنى التحتية

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة ايضا انه تم منح إجازة لإنشاء مدينة صناعية جنوب البصرة الى شركة النرجس العراقية ، مبينا أن كلفة المشروع بلغت 15 مليارا و 400 مليون دينار ، مؤكدا ان المدينة ستحتضن 7 معامل للبنى التحتية.

واضاف رئيس الهيئة ان المدينة الصناعية ستحتوي على 7 معامل المانية المنشأ خاصة بانتاج الاسفلت ومعامل لصناعة ( المنهولات ) والكونكريت فضلا عن معامل متخصصة لصناعة حجر الارصفة ، لافتا الى ان المعامل ستوفر منتجا بمواصفات فنية عالية وستعمل على توفير العديد من فرص العمل .

منح اجازة لاستثمار معمل اكياس الاسمنت

واعلن رئيس هيئة استثمار البصرة عن منح اجازة استثمار لاقامة معمل لانتاج اكياس الاسمنت بكلفة تتجاوز المليار و 400 مليون دينار وعلى مساحة 5 دوانم في المدينة الصناعية جنوبي محافظة البصرة .

انشاء معمل معجون الطماطم جنوبي البصرة

كما أكد رئيس هيئة استثمار البصرة عن منح اجازة لمستثمر محلي تقضي بانشاء معمل لانتاج معجون الطماطم بكلفة تتجاوز 757 مليون دينار في قضاء ابي الخصيب جنوبي محافظة البصرة

وقال ان المشروع سيشيد على مساحة 30 دونما ، فيما يتوقع اكماله خلال سنتين لينتج 20 طنا يوميا من معجون الطماطم على شكل عبوات مختلفة الاحجام والقياسات ، مضيفا ان الخط الانتاجي سيكون باحدث المواصفات العالمية ويتكون من احواض غسيل وسيور رافعة وعصارات وخزانات استقبال وتجميع وغلايات بخار اضافة الى ماكينات تعبئة ومعقمات ومبردات .

واوضح سلمان ان المعمل سيقوم برفد السوق المحلية بمنتج وطني مهم لما تحتلة الصناعات الغذائية من اهمية خصوصا مع فائدتها التي تتكامل مع القطاع الزراعي اضافة الى تقليل استيراد هذه المادة مع توفير العديد من فرص العمل .

إجازة استثمار منتجع غابات الشرش شمالي البصرة

وكشف رئيس هيئة استثمار البصرة عن منح إجازة استثمارية لمستثمر محلي تقضي بأنشاء منتجع غابات ترفيهي في منطقة الشرش التابعة لقضاء القرنة شمال محافظة البصرة بكلفة تتجاوز 10 ملايين دولار .