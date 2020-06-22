حكومة الاقليم توافق على تسليم ايرادات النفط والمنافذ الحدودية

فيما يقاطع اطباء وموظفي اغلب المستشفيات الدوام الرسمي

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

وافقت حكومة الاقليم على تسليم كامل ملف النفط واجمالي ايراداتها غير النفطية الى الحكومة الاتحادية، فيما يواجه قطاع الصحة بمحافظة السليمانية كارثة حقيقية في ظل ارتفاع اعداد الاصابة بفايروس كورونا ومقاطعة اطباء وموظفي اغلب المستشفيات والمراكز الصحية الدوام الرسمي، نظرا لتاخر توزيع رواتبهم، بينما خلت شوارع المحافظة من شرطة المرور الذين اعلنوا اضراباً مفتوحاً عن الدوام ومنحوا حكومة الاقليم مهلة اخيرة لتوزيع رواتبهم لشهر شباط.

وانضمت صباح امس الاحد الكوادر الصحية في بنك الدم بالمحافظة الى اقرانهم في عدد من الدوائر وشرطة المرور، ونظموا اعتصموا داخل المستشفى مطالبين بتامين رواتبهم المتأخرة، وهو ما ادى الى احداث خليل كبير في الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا في المحافظة، نظرا لحاجة المصابين بالفايروس الى نقل بلازما الدم الذي يتبرع به المتعافون من كورونا، في غضون ذلك تجمع المئات من شرطة المرور امام حديقة الشعب في شارع السراي وسط محافظة السليمانية، مؤكدين انهم لن ينهوا مقاطعة الدوام ما لم يتم توزيع رواتبهم نظرا لانهم يعيشون في اوضاع مالية صعبة.

عجز حكومة اقليم كردستان عن تامين رواتب الموظفين دفع بها الى الاسراع في معالجة المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية لتامين رواتب الموظفين في الاقليم التي لم تمنح منذ شهر شباط المنصرم.

واكد مصدر مطلع للصباح الجديد، ان زيارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد ولقائه بالمسؤولين في الحكومة الاتحادية والرئاسات الثلاث، تاتي في اطار سعي الاقليم لتسليم ملف النفط لقاء حصوله على ميزانية تمكنه من تأمين رواتب الموظفين الذي يقول بانها تبلغ شهريا 885 مليار دينار.

واوضح المصدر، انه من المتوقع ان تعقب زيارة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد زيارة وفد فني من حكومة الاقليم، للاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذي توصل اليه الجانبان واقتربا من توقيعه لولا عقبة رئيسة تعيق ابرامه بنحو نهائي بين الجانبين.

واوضح ان حكومة الاقليم وافقت على تسليم كامل ملف النفط واجمالي ايراداتها غير النفطية الى الحكومة الاتحادية لقاء حصوله على 900 مليار دينار من الموازنة الاتحادية شهريا، الامر الذي رفضته الحكومة الاتحادية، واكدت بانها غير قادرة في ظل الوضع الاقتصادي العصب الذي تواجهه هذا المبلغ وان باستطاعتها منح الاقليم 500 مليار دينار لقاء تسليم كامل ايراداته الى الحكومة الاتحادية.

ولفت الى ان وفد حكومة الاقليم الذي من المؤمل ان يزور بغداد سيقدم جداول وتقارير وحول ايرادات الاقليم من كمارك وضرائب ورسوم ومنافذ حدودية، اضافة الى ملف النفط لقاء حصول على الاقليم رواتب موظفي الاقليم كاملة من الحكومة الاتحادية.

وكانت اوساط سياسية وبرلمانية كردية قد طالبت بتحويل ملاك موظفي حكومة الاقليم على ملاك الحكومة الاتحادية، ضمان توزيعها شهرياً، نظرا لعدم قدرة حكومة الاقليم على تأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ اشهر، وهو ما رفضته حكومة الاقليم التي اكدت بان المطالبة بتحويل ملاكاتها على الحكومة الاتحادية اجراء غير دستوري.