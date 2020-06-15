سراج منير .. عداء يحلم بتحقيق إنجاز عربي والتأهل إلى الأولمبياد

بغداد ـ فلاح الناصر:

انطلق العداء الواعد، سراج منير، مواليد 2001 من المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لألعاب القوى باشراف المدرب ثامر خلف، متخصص في فعاليات 100 و200 و400 متر، اي سباقات السرعة، وبعد تلقيه عروض للمشاركة مع الأندية في منافسات الاتحاد المركزي للعبة، وافق ليؤكد جدارته في بطولات أندية العراق التي ينظمها الاتحاد المركزي لعروس الألعاب، في العام 2017 لعب لنادي القرنة وهو احد أندية محافظة البصرة ضمن بطولة أندية الناشئين، لعب في سباق 4x منوع، وفي العام التالي مثل نادي الزبير ليفوز بالوسام البرونزي في سباق 4 x 400.

وفي العام 2019، لعب لنادي عفك الديواني في ركضة الضاحية، اما مطلع العام الحالي فاشترك في بطولة العراق التي اقيمت في السليمانية بركضة 400 حواجز والبريد 4x100 ليفوز بالوسام البرونزي لحساب نادي الشهيد أركان وهو أحد أندية محافظة ديالى.

يقول العداء سراج: انا من اسرة رياضية، والدي الراحل منير يونس كان لاعبا في رياضة التايكواندو، اما والدتي فهي كانت عداءة ضمن فرق المدارس وهي الإعلامية حاليا، عسل القيسي، والحقيقة انني تأثرت بولعها لرياضة عروس الألعاب، لذلك طرقت مضمارها، وهي تساندني وتقدم لي الدعم والاهتمام، اما عمي، سمير يونس، فهو لعب لمنتخب شباب العراق سابقا ونادي الزوراء.

ويضيف: بعد تخرجي من المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية الذي ادين لجميع ملاكاته التدريبية بالفضل، سيما مدربي التربوي ثامر خلف، فقد التحقت بصفوف نادي الجيش حاليا وانا احد اعضاء المنتخب العسكري الذي يستعد لتمثيل العراق في بطولة الجيوش العربية في العام المقبل 2021، واواصل تدريباتي في منزلي بالتنسيق مع المدرب عبر البرامج الخاضة بالانترنت ، كما لي اصدقاء يشاركوني التفوق ذاته ويحرصون على اتمام الوحدات التدريبية او متطلبات التواصل مع رياضتي المفضلة، وهما محمد حميد كتاب والبطل باقر سعدون ناصر الذي كان لاعبا محترفا ضمن نادي الرفاع البحريني.

يقدم العداء سراج شكره إلى مجموعة من المدربين الذين تناوبوا على الاشراف على تدريبه في الأندية التي مثلها، وابرزهم، ثامر خلف والدكتور محمد عبد الحسن في فعالية الحواجز ضمن المركز الوطني وايضا زميله الدكتور حسن نوري ضمن المركز الوطني ذاته.

طموحه التفوق في البطولات المقبلة، وان يعتلي منصات التتويج في السباقات العربية والقارية والوصول إلى الأولمبياد.