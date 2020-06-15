لدغة جوريتسكا المتأخرة تقرب بايرن من اللقب

فولفسبورج يهدر الفوز على فرايبورج

ميونيخ ـ وكالات

نجا بايرن ميونيخ من فخ بوروسيا مونشنجلادباخ، بفوز قاتل (2-1) على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني.وأحرز جوشوا زيركزي وليون جوريتسكا هدفي بايرن، في الدقيقتين 26 و86، بينما سجل بينيامين بافارد هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه لصالح مونشنجلادباخ، في الدقيقة 37.

بهذا الانتصار، اقترب العملاق البافاري خطوة أخرى من لقب البوندسليجا، بعدما حافظ على الفارق مع ملاحقه بوروسيا دورتموند، البالغ 7 نقاط، معززًا صدارته للجدول برصيد 73 نقطة، بينما توقف جلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن هذا الانتصار هو العاشر على التوالي لبايرن في الدوري الألماني، وهو الحدث الذي يتكرر لأول مرة منذ موسم 2017/2018، تحت قيادة يوب هاينكس.ورفع بايرن رصيده من الأهداف إلى 92 هدفًا في 31 مباراة بالدوري هذا الموسم.وأوضحت “أوبتا” أن هذا الرقم لم يصل إليه أي فريق آخر في تاريخ الدوري الألماني، حتى هذه المرحلة من الموسم.

وسجل إيرلينج هالاند هدفا قاتلا في الدقيقة 95، ليمنح فريقه بوروسيا دورتموند الفوز على مضيفه فورتونا دوسلدورف (1-0)، وبهذا الانتصار، رفع دورتموند رصيده إلى 66 نقطة، في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، الذي لعب مباراة أقل.أما فورتونا دوسلدورف فتجمد رصيده عند 28 نقطة، في المركز السادس عشر.

وأهدر فولفسبورج نقطتين على ملعبه بعدما تعادل مع فرايبورج 2 / 2 ، ورفع فولفسبورج رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس مقابل 42 نقطة لفرايبورج في المركز الثامن.

وتقدم فولفسبورج بهدفين سجلهما فوتر فيجورست في الدقيقتين 14 و27، وجاء ثانيهما من ضربة جزاء.وأدرك فرايبورج التعادل بهدفين سجلهما لوكاس هولير ورونالد سالاي في الدقيقتين 43 و46.

وحقق آينتراخت فرانكفورت انتصارا كبيرا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه هيرتا برلين 4 / 1، ليرفع آينتراخت رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف فقط أمام هيرتا برلين صاحب المركز العاشر.

وسجل الأهدف الأربعة لآينتراخت فرانكفورت، باس دوست في الدقيقة 51 وأندريه سيلفا (الهدفان الثاني والرابع) في الدقيقتين 62 و86 وإيفان نديكان في الدقيقة 68 ، بينما سجل كريستوف بيونتيك الهدف الوحيد لهيرتا برلين في الدقيقة 24 .

وعانى هيرتا برلين من النقص العددي في صفوفه طوال الشوط الثاني، بعد طرد ديدريك بوياتا من صفوف الفريق في الدقيقة 46 لحصوله على الإنذار الثاني.

وأنعش فيردر بريمن أماله في تفادي الهبوط، بعدما حقق انتصارا ساحقا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه بادربورن 5 / 1 .ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط خلف فورتونا دوسلدورف، بينما تجمد رصيد بادربورن عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير وبات قابل قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الثانية.

وسجل الأهداف الخمسة لفيردر بريمن، دافي كلاسين (الأول والثالث) في الدقيقتين 20 و39 ويويا أوساكو في الدقيقة 34 وماكسيميليانو إيجيستين في الدقيقة 59 ونيكلاس فولكروج في الدقيقة 90، بينما سجل عبد الحميد صابري الهدف الوحيد لبادربورن في الدقيقة 66 .وأهدر ميلوت راشيكا فرصة التسجيل من ضربة جزاء لفيردر بريمن في الدقيقة 18 .

سجّل كلاوس جياسولا لاعب وسط بادربورن، رقما قياسيا جديدا في دوري الدرجة الأولى الألماني، (البوندسليجا) بحصوله على الإنذار السابع عشر خلال موسم واحد.ونال جياسولا البطاقة الصفراء السابعة عشرة هذا الموسم، خلال مباراة بادربورن مع فيردر بريمن، وحصل جياسولا على الإنذار نتيجة تدخل قوي مع جوشوا سيرجانت لاعب فيردر بريمن.وحطم جياسولا بذلك الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم توماس هايتو لاعب هامبورج الذي حصل على 16 إنذارا في موسم 1998/ 1999.

وفي مباراة أخرى، تغلب يونيون برلين على مضيفه كولون 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف كولون صاحب المركز الثاني عشر.

وتقدم يونيون برلين بهدفين سجلهما مارفين فرايدريتش وكريستيان جينتنير في الدقيقتين 39 و67 ثم رد كولون بهدف وحيد سجله جون كوردوبا في الثواني الأخيرة من المباراة.