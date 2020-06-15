العراق يبحث عن ودية استعدادا للتصفيات الآسيوية

كاتانيتش يعلن قائمة أولية بـ 35 لاعبا

بغداد ـ الصباح الجديد

يستأنف المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، تدريباته في غضون أيام، استعدادا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.ويخوض منتخب العراق تجمعا تدريبيا خلال الفترة من 14 حزيران حتى 11 تموز، استعدادا للتصفيات المشتركة التي تستأنف خلال شهر تشرين الأول، بعد فترة من توقف النشاط الكروي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وخاطب اتحاد الكرة العراقي، عدة اتحادات وطنية لتأمين مباريات ودية لأسود الرافدين، استعدادا للمواجهة الآسيوية أمام هونج كونج في 13 تشرين الأول المقبل.وأعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي القائمة الأولية للفريق والتي ضمت 35 لاعبا.

وضمت القائمة الأولية لمنتخب العراق كلًا من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب وعلي كاظم ومحمد صالح لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وريبين سولاقا وميثم جبار ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس ضياء بطرس وحسن رائد ومصطفى معن لخط الدفاع.

كما شهدت القائمة وجود كل من همام طارق وأمجد عطوان وبشار رسن وحسين علي وصفاء هادي وابراهيم بايش ومازن فياض ومحمد قاسم ماجد ومحمد رضا وشريف عبد الكاظم ومحمد مزهر لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين وعلاء عباس ومحمد داود ومحمد قاسم نصيف لخط الهجوم.

وشدد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، على ضرورة عودة اللاعبين لخوض مباريات تنافسية رسمية، خصوصاً بعد إلغاء منافسات الموسم الكروي الحالي.وقال رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، السيد إياد بنيان في بيان نشره اتحاد الكرة إن اتصالا هاتفيا جمعه مع المدرب كاتانيتش للحديث عن مستقبل المنتخب الوطني، لاسيما بعد إلغاء الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا.

وبين أن كاتانيتش رحب كثيراً بفكرة إقامة البطولة التنشيطية التي تساهم بإعداد حقيقي للأندية، وكذلك للاعبي المنتخب بشكل جيد للاستحقاقات المقبلة، لكون جميع اللاعبين سيستفيدون من هذه البطولة بعد انقطاع لخمسة أشهر كاملة عن منافسات كرة القدم.

وأوضح: “مدرب منتخبنا الوطني سيقدم منهاجه الرسمي، وذلك لتحضير المنتخب للتصفيات الآسيوية المزدوجة.ومطالبته بالاستفادة من أيام الفيفا لإقامة المباريات الودية، وإعادة اللاعبين إلى أجواء هكذا مباريات قبل الاستحقاق الرسمي أمام هونج كونج خلال تشرين الأول المقبل.

وكشف بنيان عن رغبة المدرب كاتانيتش بالحضور إلى العراق بأقرب وقت ممكن متى ما تعود حركة الطيران بين الدول، كاشفاً، بالوقت نفسه، عن تواصله مع أغلب لاعبي المنتخب خلال الفترة الحالية، وذلك للإطلاع على تدريباتهم، ومتابعة مبارياتهم الرسمية فيما يخص اللاعبين المحترفين.

وأكد علي كاظم، حارس مرمى نادي نفط الوسط، أنه لن يفرط في فرصة التواجد بالقائمة النهائية للمنتخب، بعد أن تمت دعوته في القائمة الأولية. وقال كاظم: “سعيد جدا بالدعوة الأولية للمنتخب، فهذا شرف كبير وحلم لجميع اللاعبين، وأسعى لإثبات الذات من خلال هذه الدعوة“.

وأوضح أنه جاهز للتدريبات، بعدما حافظ على جاهزيته البدنية طوال أيام الحظر الصحي. وأكد أن المباريات المتبقية للمنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة مهمة وحاسمة جدا، مشددا على أن الجميع عازم على قطع بطاقة المرور للمرحلة النهائية من التصفيات، والمنافسة على إحدى بطاقات القارة المؤهلة لكأس العالم. يشار إلى أن علي كاظم تمت دعوته للمنتخب الوطني، بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.