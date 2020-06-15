تدخل في غيبوبة بعد شربها شاي الفقاعات يوميا لمدة شهر!

الصباح الجديد-وكالات:

كشفت تقارير عدة أن مراهقة صينية وقعت في غيبوبة سكرية بعد أن اتبعت عادة شرب نوع من الشاي كل يوم، يُعرف باسم شاي الفقاعات.

وأفاد تقرير Asia Wire، أن الفتاة البالغة من العمر 18 عاما من شنغهاي ثابرت على تناول المشروب الحلو للغاية كل يوم لمدة شهر، ما تسبب في مشكلات صحية حادة.

وتم نقلها إلى مستشفى رويجين، حيث تم تسجيل مستويات السكر في الدم لديها بما يقرب من 25 مرة أعلى من المعتاد، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أنه تم وضع المراهقة على جهاز التنفس وتلقت غسيل الكلى قبل الاستيقاظ من الغيبوبة بعد خمسة أيام.

ويُعرف شاي الفقاعات أيضا، بشاي الحليب اللؤلؤي أو شاي حليب البوبا وهو مشروب تايواني مكونه الأساس الشاي ويضاف إليه الفواكة أو الحليب، وغالبا تضاف إليه كرات التابيوكا القابلة للمضغ، أو فواكه هلامية.

ويحتوي متوسط ​​كوب شاي الفقاعات على 54 غ من السكر، بينما يحتوي الشاي المثلج العادي على حوالي 22 غ من السكر، وفقا لمركز Healthline ووزارة الزراعة الأمريكية.