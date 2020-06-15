لطيفة تطرح أحدث أغنيتها “للشمس” لبث روح الأمل

الصباح الجديد-وكالات:

طرحت النجمة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها الجديدة “للشمس”، التي صورتها على طريقة فيديو كليب، والتي قامت بتسجيل الموسيقى في تونس، والصوت بمصر مع المهندس ياسر أنور، والماسترينغ في لندن.

وحاولت لطيفة في أغنيتها الجديدة للشمس أن تَبُثّ فيها روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التي يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا، كما حاولت أيضاً أن تعطي من حولها التفاؤل والأمل، إذ رمزت للشمس بأن بعد العتمة والظلام ستظهر الشمس وتسطع.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية فور طرح الفيديو كليب إنّ “هدفها ورسالتها أن يكون دائماً عندنا أمل في الله سبحانه وتعالى، وأنّ الحياة ستكون أفضل وترجع أفضل مما كانت وستكون أحلى بعد الأيام الصعبة التي نعيشها. وقمنا أيضاً بعمل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التسجيل في الأستوديو رغم أن عددنا قليل جداً، وحافظنا على التباعد الاجتماعي، وعَقّمنا كل الأجهزة بالأستوديو حتى المايك”.

أغنية للشمس من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.