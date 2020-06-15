قصة “بطل تايتانيك الحقيقي” وارشيفه في مزاد

الصباح الجديد-وكالات:

وسط الذعر والرعب الذي سببه وقوع كارثة تايتانيك، أنقذ هدوء وشجاعة هارولد لوي العديد من الأرواح.

وبعد 108 سنوات، تم بيع أرشيف مذهل لممتلكاته في دار مزادات Henry Aldridge & Son Ltd في ويلتشاير البريطانية، ومن المتوقع أن يجلب نحو 80 ألف دولار.

ويحتوي الأرشيف على تلسكوب أعطاه إياه أحد الناجين ونقشه: “إلى هارولد جي لوي … بطل تايتانيك الحقيقي”.

وهناك أيضا صافرة ربما استعملها على متن السفينة الغارقة لتنظيم الركاب في قوارب النجاة.

وكان هارولد، بعمر 29 عاما في ذلك الوقت، وهو الضابط الخامس على متن السفينة. وظهرت هيئته الهادئة في الواجهة عندما كان ينقل الركاب إلى قوارب الأمان بعد أن اصطدمت السفينة الشهيرة في عام 1912 بجبل جليدي في المحيط الأطلسي.

وغادر على متن قارب نجاة لكنه عاد إلى موقع الحطام لإنقاذ أولئك الذين كانوا ما يزالون على قيد الحياة في المياه المتجمدة.

ويحتوي أرشيف هارولد أيضا على صورة نادرة للغاية لجميع الضباط في RMS Carpathia، السفينة التي أنقذت جميع الناجين بعد ساعات من مأساة عام 1912.

ولد هارولد في يانرهوس، كارنارفونشاير، عام 1882، وبقي بحارا بعد الكارثة التي أودت بحياة 1500 شخص. وتوفي في عام 1944 عن عمر يناهز 61 عاما.