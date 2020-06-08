بايرن يكتسح ليفركوزن ويقترب خطوة إضافية من اللقب

بوروسيا دورتموند يتخطى هيرتا برلين

ميونيخ ـ وكالات

اقترب بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه خارج أرضه على باير ليفركوزن ٤-٢ السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.ويبحث بايرن عن لقب ثامن متتالي في الدوري الألماني والثلاثين في تاريخه.

سجل لبايرن كل من كينغسلي كومان (٢٧) و ليون غوريتسكا (٤٢) و سيرجي غنابري (٤٥+١) وروبرت ليفاندوفسكي (٦٦). وبات رصيد البولندي ٣٠ هدفا هذا الموسم فيما رفع توماس مولر الذي صنع هدفين اليوم، رصيده إلى ٢٠ تمريرة حاسمة هذا الموسم أيضا.وعادل ليفا رقمه القياسي في موسم واحد في البوندسليغا إذ سجل ٣٠ هدفا موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ حين نال لقب هداف الدوري، أي أن أي هدف جديد سيكون رقما قياسيا شخصيا.كما سجل ليفا هدفه رقم ٣٠٠ في مسيرته الاحترافية الطويلة منذ انطلاقتها منها ١٥٨ مع بايرن.

أما مولر فهو اللاعب الثاني فقط الذي يصل الى ٢٠ تمريرة حاسمة في موسم واحد في بوندسليغا بعد كيفن دي بروين موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.

فيما سجل لباير ليفركوزن الأرجنتيني لوكاس الاريو (١٠) وفلوريان فيرتز ٨٩.وارتدى لاعبو بايرن شارات على سواعدهم تقول “حياة السود مهمة” في رسالة ضد العنصرية.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى ٧٠ نقطة في الصدارة بفارق ١٠ نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يلعب لاحقا مع هيرتا برلين.وبات في رصيد بايرن الهجومي ٩٠ هدفا، علما ان الرقم القياسي في موسم واحد في رصيد البافاري وهو ١٠١ سجله موسم ١٩٧١-١٩٧٢.

واستمر رفض بوروسيا دورتموند رفع المنديل الأبيض في ملاحقته لمنافسه بايرن ميونيخ وتمسكه بالمركز الثاني على الأقل بعدما هزم ضيفه هيرتا برلين.

حافظ بوروسيا دورتموند على حظوظه الضئيلة جداً في خطف لقب الدوري الألماني من بايرن ميونيخ عقب فوزه على ضيفه هيرتا برلين بهدف نظيف في الأسبوع الثلاثين من المسابقة.

وسجّل إيمري جان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة والخمسين ليرفع صاحب الأرض رصيده إلى 63 نقطة بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر قبل أربع مراحل من النهاية.

وافتتحت المباراة بركوع لاعبي الفريقين في دائرة منتصف ملعب “سيغنال ادونا بارك” وأعضاء الجهازين الفنيين ولاعبي الاحتياط على جانب الملعب على ركبة واحدة، التي أصبحت علامة تضامن رمزية بعدما ركع كولن كوبرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأميركية على ركبته خلال النشيد الوطني عام 2016، لدعوة بلاده لحماية حقوق الأميركيين من عنف الشرطة، لا سيما ذوي البشرة السوداء.

وارتدى لاعبو دورتموند خلال الإحماء قمصان شُطبت عنها كلمات “أسود”، “أبيض”، “أصفر” و”أحمر” وكُتب تحتها كلمة “إنسان”، والبعض الآخر قمصان “لا عدالة، لا سلام“.

وغاب النرويجي إيرلينغ هالاند عن الفريق الأسود والأصفر بداعي الإصابة، فيما لم يرتق الفريقان إلى مستوى التوقعات في الشوط الاول.

رفع دورتموند الإيقاع في الثاني وأهدر الإنكليزي سانشو أخطر الفرص عندما مرّر المغربي أشرف حكيمي عرضية إلى داخل المنطقة وصلت إلى البلجيكي تورغان هازار الذي مهدها أمام الإنكليزي على باب المرمى سددها بغرابة بجانب القائم 52، هدّد بعدها هرتا عن طريق البديل ألكسندر ايوسين الذي سدد كرة قوية عن الجهة اليمنى داخل المنطقة مرت بجانب القائم الثاني 56، وسجل جان هدف اللقاء الوحيد بعد لعبة جماعية رائعة، بعدما رفع سانشو الكرة إلى داخل المنطقة، تابعها يوليان براندت برأسه إلى الألماني الذي تابعها بيمناه في الشباك (57).