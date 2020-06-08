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نادال يستعرض قاربه الفخم الجديد في مايوركا

رياضة
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مدريد ـ وكالات

كشف نجم التنس الإسباني والمصنف الثاني عالميا، رافائيل نادال، النقاب اليوم السبت عن قاربه الفخم الجديد، والذي يبلغ طوله 28 مترا. وكان نادال، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ34 الأربعاء الماضي، يستخدم حتى وقت قريب يخته “بيتهوفن”، ولكنه سيتحول الآن إلى قاربه الجديد الفخم الذي صممه على ذوقه الخاص.

ويحتوي القارب، الذي تبلغ قيمته 5.5 مليون يورو، على عدة غرف للنوم تسع حتى 12 شخصا، وسبا، وحمام سباحة بتدليك مائي، وبار، حسبما جاء في بعض المنشوارت المتخصصة.

ولعل أبرز ما يميز هذا اليخت الفاخر هو الجناح الرئيسي الذي يضم سريرا مزدوجا، ويطل على الشرفة القوسية، وحمام، وغرفة خلع ملابس، كما يحتوي على لانش مساعد، ومجموعة من الدراجات المائية (الجت سكي).

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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